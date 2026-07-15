Министерството на транспорта съобщи, че започва координацията по изготвянето на Национален план за пътна безопасност. Държавата свързва всички камери в единна система. Идеята е информацията от тях за нарушенията да достига само за секунди до патрулите на МВР, НАП и Агенция „Митници“. Информацията ще се подава незабавно, а записите ще се съхраняват в продължение на една година и при необходимост ще могат да бъдат предоставяни почти веднага.

Пътният експерт Красимир Пъргов каза в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че одобрява идеята и това е трябвало да се случи преди много време. „Но въпросът е, след като се съберат тези данни, кой ще работи с тях, как ще ги обработва и когато се констатират нарушения, как ще бъдат санкционирани съответните водачи. Защото ние от години даваме предложения за създаването на един специализиран контролен орган. Той трябва да бъде различен от органите на МВР, които осъществяват контрол по Закона за движението по пътищата”, подчерта той.

По негови думи от министерството проявяват интерес към идеята и се мисли в тази посока.

Бившят началник на КАТ Тенчо Тенев е на мнение, че тези мерки ще имат ефект, но трябва да има различни нива на достъп за институциите, които ще бъдат включени в проекта. По негови думи трябва да има една обща структура, защото когато постъпи информация за нарушение, някой трябва да я обработи и водачът да бъде санкциониран. „Не можем да разпределяме тези функции между няколко институции. Трябва да има едно място, където да се съсредоточи контролът, за да бъде той по-ефективен и да се подобри пътната безопасност”, подчерта експертът.

Правителството обсъжда пътната безопасност на днешното си заседание

Според Пъргов този специализиран контролен орган не трябва да се обособява към МВР, защото „той ще проверява бизнеса, а не престъпници”. Експертът поясни, че трябва да има нова структура за единен специализиран контрол, която да обедини функциите, разпределени в момента между над 13 институции, извършващи проверки на пътя.

Тенев не споделя това мнение, според него „Пътна полиция” не е репресивен орган, а следи за контрола на пътното движение. И точно тя е подходящият орган за тази цел.

Експертите коментираха и пътната безопасност в населените места. Тенев каза, че трябва да се вземат спешни мерки от страна на Столична община, за да бъдат отстранени проблемите по пътното платно. Пъргов каза, че трябва да се спазват правилата за движение.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова