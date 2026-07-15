Сръбският президент Александър Вучич заяви, че след предстоящите предсрочни парламентарни избори е възможно отново да поеме поста министър-председател. В интервю за британското издание „Файненшъл таймс“ той посочи, че вотът вероятно ще се проведе до началото на декември.

По думите му първо ще бъдат организирани парламентарни избори, а след това и президентски. Вучич даде да се разбере, че според него това е най-логичният политически сценарий за страната.

Вучич: В Сърбия ще има предсрочни избори до края на 2026 г.

В интервюто сръбският държавен глава коментира и процеса на разширяване на Европейския съюз. Той отправи призив към Брюксел да преосмисли настоящия модел, при който всяка държава кандидат напредва самостоятелно според постигнатите реформи, и вместо това да разгледа възможността страните от Западните Балкани да се присъединят заедно.

Според Вучич подобен подход би допринесъл за по-голяма стабилност в региона и би предотвратил създаването на нови разделителни линии между държавите, които вече са членове на ЕС, и тези, които все още са извън него.

Сърбия продължава да среща сериозни препятствия по пътя си към членство в ЕС. Сред основните предизвикателства остават отношенията с Косово, въпросите, свързани с върховенството на закона, както и необходимостта от по-решителни действия срещу корупцията.

Вучич: Може и да се кандидатирам за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Вучич увери, че сръбските институции работят по нови законодателни мерки в тази посока и че реформите ще продължат, независимо от политическите процеси в страната.

Редактор: Цветина Петкова