Сръбският президент Александър Вучич обяви, че в страната ще се проведат предсрочни избори до края на 2026 година, а местни избори ще се проведат в няколко общини след пет до шест месеца. Това съобщава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева, цитирайки местни медии.

"Преди края на мандата на настоящия парламент ще отидем на тези избори и тогава хората ще имат възможност да оценят работата на всеки един от нас“, каза Вучич пред сръбската национална телевизия РТС. Той посочи, че на изборите гражданите ще решат „дали искаме да живеем в достойна и нормална Сърбия“. Вучич подчерта, че изборите трябва да вземат предвид плановете и програмите на опонентите и че трябва да бъдат представени по-добър план и програма.

От повече от година в Сърбия се провеждат антиправителствени протести, начело на които застанаха студенти, блокиращи над 60 факултета. Протестите избухнаха спонтанно след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души и тежко рани един човек. Протестиращите настояват виновните да понесат съдебна и политическа отговорност, обвинявайки властите в корупция и непотизъм.

На 5 май за първи път бе издигнато искане за свикване на предсрочни парламентарни избори, които сръбският президент отказа да насрочи. Впоследствие в различни свои изявления Вучич многократно посочи месеците май и декември като възможен срок за провеждане на предсрочния вот.

