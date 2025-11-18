Германският външен министър Йохан Вадефул призова Сърбия да прекрати политиката на балансиране между Русия и Европейския съюз и ясно да се ангажира с курса към ЕС, предаде ДПА. На пресконференция в Белград със сръбския си колега Марко Джурич Вадефул каза, че Сърбия трябва да избере дали ще върви решително по пътя към ЕС, хармонизирайки политиката си на сигурност и външни отношения с Блока, или ще изпраща „смесени сигнали, които са несъвместими с фундаменталните ценности и политики на ЕС“.

Сърбия е зависима от Русия за доставките на газ за единствената си рафинерия НИС, която е руска собственост и е подложена на санкции от страна на САЩ заради войната в Украйна, припомня "Ройтерс".

„Украйна води битка за свобода не само за себе си, но за цяла Европа“, каза Вадефул, цитиран от агенцията. „Имаме нужда от ясен ангажимент за подкрепа от всички страни членки на ЕС, както и от страните кандидатки“, допълни той.

Белград отказа да се присъедини към западните санкции срещу Русия заради войната в Украйна, но осъди агресията на Москва в ООН и на други международни форуми, припомня "Ройтерс".

Сръбският външен министър Марко Джурич каза, че Сърбия остава „недвусмислено и решително“ ангажирана с присъединяването към ЕС. „Присъединяваме се към съюза, защото искаме в бъдеще да бъдем общество, което прилича на другите развити западни общества“, каза Джурич, цитиран от ДПА. ЕС води преговори за присъединяване със Сърбия от 2014 г., припомня агенцията.

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността и свободата

Германският външен министър Йохан Вадефул призова правителството на президента Александър Вучич да продължи да помага за укрепването на отбранителните способности на Украйна и да оказва натиск върху Русия да прекрати войната в Украйна.

Вадефул подчерта, че членството в ЕС изисква „осезаем напредък в реформите, особено в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията“, както и ясен ангажимент към европейските ценности, като правовата държава и свободата на изразяване.

По повод насилието по време на мирни протести в Сърбия германският външен министър каза, че властите носят отговорност да гарантират правото на мирен протест.

Сръбският външен министър каза, че не може да се съгласи с „някои оценки, че не е била осигурена достатъчна свобода на събиранията или че не е имало възможност за изразяване на различни мнения“.

Редактор: Емил Йорданов