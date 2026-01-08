Надявам се да не бъда кандидат за министър-председател на престоящите избори. Ще го направя, само ако социологическите проучвания покажат, че има вероятност Сърбия да поеме в грешна посока. Това каза сръбският президент Александър Вучич в интервю за телевизия „Информър“.

Той каза, че се надява да не бъде министър-председател по няколко причини и би искал някой друг да поеме поста, а той да има консултативна роля.

Вучич: Приемам условията на протеста. Ще има предсрочни избори

Вучич потвърди, че ще бъде водач на листата на управляващото мнозинство (партията „Сръбска прогресивна партия“), като уточни, че тя ще обедини едно или няколко движения и ще включва изявени интелектуалци.

По думите му извънредните парламентарни избори могат да се проведат през октомври, ноември или декември, като срокът ще зависи от готовността на политическите участници за диалог. Вучич подчерта, че изборната победа не е просто аритметика, а резултат от програми, изпълнени обещания и отговорни ангажименти. Той обвини опонентите си, че разчитат на емоции и опити за криминализиране на неговия образ, за да отклонят вниманието от постигнатите резултати.

Хиляди в Сърбия се подписаха за свикване на предсрочни парламентарни избори

По повод твърденията на студентите в блокадата, че са събрали 400 000 подписа за предсрочни избори, президентът заяви, че реалният брой е под 20 000, което все пак определи като „уважителен резултат, постижим за малко политически формации“. Той добави, че „не може да приеме разпространяването на неверни данни по темата“.

Редактор: Цветина Петкова