Пожар гори в близост до къщи на гръцкия остров Евия (Евбея), съобщи електронното издание на вестник „Катимерини”. Огънят е обхванал суха тревиста местност в централната част на острова.

Тъй като пламъците са се разпространили опасно близо до жилищни сгради, властите са активирали системата за спешни известия 112. Жителите на село Лата са получили предупреждение да бъдат в готовност и да очакват допълнителни указания за евентуална евакуация, предаде Иван Лазаров, кореспондент на БТА в Атина.

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На терен с огнената стихия се борят 65 пожарникари с 18 специализирани автомобила, подпомагани по въздух от шест самолета и три хеликоптера. Пламъците първоначално са били засечени от дрон за наблюдение на противопожарната служба, който продължава да предава информация за развитието на пожара в реално време.

Целият район е определен като зона с висок риск заради повишаващите се температури.

Редактор: Мария Барабашка