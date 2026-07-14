Израелският парламент прие важен закон, според който изучаването на Тората е "фундаментална ценност" на еврейския народ и държавата Израел, в момент когато администрацията на премиера Бенямин Нетаняху се опитва да разреши дългогодишната криза около задължителната военна служба за ултраортодоксалните евреи, предаде ДПА.

Кнесета вчера одобри Основния закон с 63 гласа за срещу 52 против, а решението му е разглеждано като опит да се предотврати принуждаването на членовете на ултраортодоксални общности да служат в армията.

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Тората е основополагащият текст на юдаизма. Израел няма конституция, а набор от основни закони по различни теми, които имат важен правен статут.

През юни 2024 г. Върховният съд на Израел постанови, че освобождаването на ултраортодоксалните евреи от военна служба е противоконституционно.

Правителството на премиера Бенямин Нетаняху многократно се провали в опитите си да прокара законодателна поправка по този въпрос на фона на съпротивата на партньорите си от ортодоксалната коалиция.

Изтъквайки войните в Ивицата Газа и Ливан, Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) се оплакаха от драстичен недостиг на войници.

Ултраортодоксалните евреи смятат военната служба за противоречаща на техните вярвания, а една от причините е, че мъже и жени служат заедно.

Приемането на закона може да повлияе на изборите на 27 октомври, тъй като много израелци негодуват срещу освобождаването от военна повинност на ултраортодоксалната общност.

Според Израелския институт за изследване на демокрацията ултраортодоксалните евреи съставляват около 14% от цялото население. Всяка година между 14 000 и 15 000 мъже от тази група достигат възраст за наборна военна служба.

Редактор: Цветина Петрова