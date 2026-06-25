Президентът Володимир Зеленски проведе разговори с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно сътрудничеството в областта на отбраната, включително доставките на оборудване и подкрепата за украинските въоръжени сили, предаде Укринформ, като цитира изявление на украинския президент в Телеграм.

"Разговарях с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която в момента е в Гданск за Конференцията за възстановяването на Украйна. Това е важен сигнал за подкрепа и съм ѝ благодарен за това", написа Зеленски.

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Украинският президент отбеляза, че разговорът е бил фокусиран върху сътрудничеството в областта на отбраната и съвместните усилия за укрепване на Украйна и за защита на цивилните от руските атаки, включително доставките за украинските въоръжени сили.

"За всички е ясно, че именно Русия удължава войната и игнорира всички дипломатически предложения на Украйна. Ето защо трябва да работим възможно най-активно за укрепването на страната ни и народа ни. Също така се споразумяхме за следващите ни лични контакти", добави Зеленски.

Редактор: Никола Тунев