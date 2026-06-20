Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни, предаде „Ройтерс”.

„Тази нощ и през следващите часове е особено важно да се обръща внимание на сигналите за въздушна тревога“, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение. „Руснаците са подготвили масиран удар. Моля, пазете се“, каза той.

„Руснаците не спират войната, въпреки че всички предложения за това са конкретни и реалистични“, заяви Зеленски, цитиран от ДПА. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украйна и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украйна, остава на масата, но каза, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация.

Зеленски също така предупреди Беларус да не се замесва повече във войната на Русия в Украйна, като заяви, че подобни действия могат да имат „опасни последици“.

Той каза, че най-малко четири ретранслаторни станции са били разположени в Беларус близо до границата, за да подпомагат насочването на руски атаки с дронове срещу Украйна. „Беларус все още има време да демонтира това оборудване“, заяви Зеленски, повтаряйки думите си от вчера, когато даде на Минск едноседмичен ултиматум да премахне съоръженията.

Русия използва Беларус като отправна база за военни операции срещу Украйна след началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

Президентът на Украйна освен това съобщи, че украински дронове са нанесли удар по нефтена рафинерия в Тюменска област, в Западен Сибир, на повече от 2000 километра от Украйна, предаде „Ройтерс”.

Той също така каза, че Украйна е разработила нови дронове с голям обсег, способни да действат на разстояние над 3 000 км.

Редактор: Ина Григорова