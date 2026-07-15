Формулата за успеха на нашите ученици се корени основно в тяхната висока мотивация и интелигентност. Това коментира заместник-директорът на Софийската математическа гимназия Екатерина Илиева в ефира на NOVA NEWS по повод резултатите от първото класиране след седми клас.

Постиженията не са плод на работа само през тази година, тъй като „този труд от страна на ученици и учители е в продължение на изминалите три години, за да имаме такива високи резултати – съответно 95,8 точки по български език и литература и 97,2 точки по математика”, посочи Илиева. Тя подчерта важната роля на преподавателите в училището, като отбеляза, че „при нас са едни от най-добрите преподаватели по математика, да не кажа голяма дума, и в цяла България”, добавяйки, че те са висококвалифицирани и всеотдайни.

Обявиха първото класиране за прием в гимназиите

Според нея децата имат страхотна мотивация и съществува състезателен дух помежду им. Относно възможността за прием без допълнителни уроци, заместник-директорът потвърди, че има такива ученици, защото „тези деца учат по девет часа математика седмично, това се започва от пети клас”. Във връзка с учебната програма и изместването на материала към по-малките класове, Илиева се съгласи, че е необходимо повече време за упражнения, като „може би трябва да се даде малко по-голяма свобода на учителите да избират, за да могат да надграждат”.

През тази учебна година училището приема шест паралелки. В момента най-желаната от тях е тази с немски език, като „тя е пак с разширено изучаване на немски език и профилът, като втори профилиращ предмет, е информатика, първи си е математиката”, обясни Илиева.

В учебното заведение има ясни правила за мобилните устройства, като телефоните се прибират. Заместник-директорът аплодира родителите, чиито деца „имат само обикновени телефони, те не са мобилни, за връзка с тях”, допълвайки, че тези интелигентни деца могат спокойно да контактуват помежду си.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка