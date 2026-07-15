Средства за насърчителни мерки за бизнеса има и те са обезпечени в настоящия бюджет, независимо дали става въпрос за български или чуждестранни компании. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с представители на компании и инвеститори от „Тракия икономическа зона“ в Пловдив.

„Осигурили сме близо 60 млн. евро за насърчителни мерки, така че икономиката да расте. Няма да позволим в стремежа към постигане на целта за дефицита да задушим българските производители и индустрията. Фискалната дисциплина няма да бъде за сметка на конкурентоспособността на производствата в страната“, подчерта вицепремиерът.

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По думите му държавата трябва да бъде двигател и ускорител на икономическото развитие чрез активна подкрепа за бизнеса, предвидима среда и стимули за нови инвестиции. „Активираме всички мерки и инструменти за растеж и трябва да осигурим нужната инфраструктура за развитието на индустрията“, заяви Пулев.

Вицепремиерът подчерта, че инвестициите са сред основните приоритети на правителството. „Извеждаме инвестициите на най-високо ниво. Това е основният приоритет на нашата администрация. Имаме златна възможност България да привлече нова вълна стратегически инвестиции. Излизаме от период на политическа нестабилност и днес можем да предложим на бизнеса най-важното – предвидимост, последователност и по-добра координация между институциите“, заяви той.

Снимка: Пресцентър на МИИИ

„Успоредно с усилията за привличане на нови инвеститори, заздравяваме връзките с нашите традиционни икономически партньори. Компании като германската Liebherr и френската Schneider Electric продължават да разширяват присъствието и производствените си мощности в България, което е ясен знак за доверието към бизнес средата у нас. В същото време активно диверсифицираме инвестиционния профил на страната чрез привличане на нови стратегически инвеститори от Азия, голяма част от които са утвърдени поддоставчици на водещи европейски компании и вече са интегрирани в европейските производствени вериги. По този начин изграждаме по-устойчива и конкурентоспособна икономика с широк кръг международни партньори“, заяви вицепремиерът.

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Той представи пред инвеститорите в „ТИЗ“ предприетите структурни промени в управлението, с които всички политики, свързани с инвестициите, вече са концентрирани в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. По думите му това дава на бизнеса ясно определен партньор и по-бърз достъп до административните услуги.

„Бизнесът вече ще има една точка за контакт, а администрацията ще поеме координацията между всички институции, така че инвеститорите да се концентрират върху развитието на своите проекти“, каза вицепремиерът. Пулев акцентира и на работата на новосъздаденото Централно координационно звено към Министерския съвет, което ще осигурява ускорено административно обслужване на стратегическите инвестиции, като координира всички необходими разрешителни, съгласувателни режими и процедури между институциите.

Сред темите на срещата бяха и намаляването на административната тежест, подготовката на нова рамка за публично-частните партньорства, както и мерките за развитие на индустриалната инфраструктура. Вицепремиерът съобщи, че вече са събрани над 300 предложения за облекчаване на регулациите в полза на бизнеса, а проектът на новия закон за публично-частните партньорства ще бъде публикуван за широко обществено обсъждане с активното участие на индустрията.

По време на дискусията бяха представени и нови високотехнологични производства, които са в процес на сертифициране в „Тракия икономическа зона“, както и проектите за развитие на необходимата инфраструктура за бъдещите инвестиции.

Вицепремиерът увери инвеститорите, че правителството ще продължи да поддържа активен и открит диалог с международния бизнес и ще оказва пълно съдействие при реализирането на нови инвестиционни проекти.

„Можете да разчитате на нашата пълна подкрепа. Ако имате нужда от административно съдействие, за да се възползвате от насърчителните мерки или от различните финансови инструменти за подкрепа, сме на ваше разположение. Това се отнася не само за една компания, а за всички инвеститори, които разширяват производството си в България. Основният ни приоритет вече не е само създаването на нови работни места, а привличането на инвестиции с по-висока добавена стойност, които носят дългосрочен ефект за икономиката и по-висок принос към държавния бюджет“, заяви Александър Пулев.

В срещата участваха представители на множество компании и инвеститори от България, Германия, Франция, Япония, Китай и други държави, които обсъдиха с вицепремиера възможностите за разширяване на производствата и подобряването на бизнес средата в България.

Редактор: Мария Барабашка