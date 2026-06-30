Туристическият сектор няма да се превърне в "боксова круша" на различни интереси. Това заяви ресорният министър Илин Димитров по време на първото заседание на Съвета за реформи в областта на туризма. Той посочи, че идеята е да се търсят общи решения на проблемите и да се работи съвместно.

Вицепремиерът Александър Пулев каза, че се поставя началото на експертния диалог и професионалното мислене. Той посочи, че важен приоритет е намаляване на административната тежест и регулации. Вицепремиерът каза, че Българската банка за развитие поема ангажимент да увеличи процента на финансиране за туристическата индустрия. За тази цел капиталът на банката ще се увеличи, но на пазарни начала, без да се усложнява бюджетът.

През Фонда на фондовете пък се създава нов финансов инструмен за подпомагане на бранша с 300 милиона евро.

Кабинетът създава допълнителни възможности за развитието на туристическия бранш

Министърът без портфейл Иво Христов каза, че проблеми като ценообразуването в туристическия сектор не могат да бъдат решени от кабинета.

Той също така коментира и домакинството на България на "Евровизия", за което посочи, че ще бъде източник на приходи за години напред и ще допринесе за по-добрия имидж на страната. А България трябва да изгради образ на туристическа дестинация.

Редактор: Цветина Петрова