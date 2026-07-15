Правителството отпусна 8 987 207 евро за финансиране на дейности по програмите за изграждане на детски ясли, градини и училища, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони, както и за обновяване на студентски общежития.

От тези средства 2 136 272 евро са предназначени за проекти на три държавни професионални гимназии и 13 общини. Целта на програмата е да се модернизира и разшири материалната база, за да се позволи преминаване към едносменен режим на обучение и да се осигурят места в градините за децата, навършили 4-годишна възраст. До момента по нея са инвестирани 28 696 256 евро, като в момента се изпълняват 76 проекта от общо одобрени 92 предложения.

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За подобряване на спортната инфраструктура се отпускат 4 236 869 евро за дейности в осем държавни училища и 29 общини. До момента за тази цел са изплатени общо 84 297 044 евро, като са построени 69 физкултурни салона и 245 спортни площадки.

Одобрени са и плащания в размер на 2 614 066 евро за вече извършени ремонти и обзавеждане на студентски общежития. На университетите и на „Студентски столове и общежития“ ЕАД досега са предоставени 48 908 831 евро. Стартирало е изпълнението на всички 32 одобрени проекта, като в шест от тях основните дейности вече са приключени.

Успоредно с това кабинетът отпусна 10 674 437 евро за възстановяване на разходите за транспорт или наем на учители, които пътуват или живеят в друго населено място, за да преподават.

С тези средства ще бъдат изплатени пътните разходи на 18 305 педагогически специалисти от 2 921 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование. Ще бъдат възстановени и средства за наем на 46 педагогически специалисти от 41 институции.

Сумата за учителите е разпределена по бюджетите на Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и на общините.

Редактор: Мария Барабашка