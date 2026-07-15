Варненският окръжен съд уважи искания на Софийската градска прокуратура за събиране на допълнителни доказателства по делото, свързано с потъването на моторния кораб „Хера“.

По време на съдебното заседание представителят на държавното обвинение поиска чрез международна правна помощ да бъдат набавени нови материали по случая. Сред тях са пълният видеозапис от подводния оглед на потъналия кораб, както и разпит на чуждестранни свидетели, които могат да дадат информация, важна за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

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Съдът прие исканията на прокуратурата и разпореди предприемането на необходимите действия за събиране на доказателствата от чужбина.

На същото заседание магистратите отмениха и наложена по-рано глоба на Софийската градска прокуратура. Санкцията беше наложена заради отсъствие на прокурор на предходно съдебно заседание.

След разглеждане на случая съдът прие, че неявяването се дължи на обективни причини и не е по вина на временно изпълняващия длъжността административен ръководител на Софийската градска прокуратура. По тази причина наложената глоба беше отменена.

Рестарт на разследването за потъналия "Хера"

Редактор: Цветина Петкова