С възпоменателен спектакъл с дронове и няколко церемонии Ница отбеляза 10-ата годишнина от терористичния атентат, извършен на 14 юли 2016 г., когато нападател се вряза с камион в множество хора, събрали се на крайбрежната алея „Променад дез Англе“, за да празнуват националния празник на Франция. При нападението загинаха 86 души, а над 450 бяха ранени.

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Кулминацията на възпоменанията беше церемонията на крайбрежната алея. Води я френският президент Еманюел Макрон, само часове след като присъства на традиционния военен парад в Париж по случай Деня на Бастилията - националния празник на Франция.

Снимка: БТА

На събитието присъстваха близо 20 000 души. В небето над Ница 2016 дрона изписаха думите „свобода“, „равенство“ и „братство“ - националния девиз на Франция. Светлинното шоу беше съпроводено от песента „Фойерверки“ на Калоджеро.

Снимка: БТА

След това 86 сини лазерни лъча озариха небето, докато бяха прочетени имената на всички жертви на атентата, най-малката от които беше едва на 2 години, а най-възрастната - на 76. Сред загиналите бяха и около 30 мюсюлмани, а близо половината жертви бяха чуждестранни граждани.

Снимкa: БТА

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По-рано през деня на централния площад „Масена“ се състоя друга възпоменателна церемония. В нейния център отново бяха имената на 86-те жертви, а на крайбрежния булевард 43 деца и 43 възрастни, участвали в оказването на първа помощ след нападението, поставиха маслинови клонки върху 86 бели стола с имената на загиналите.

"Няма да забравим нито едно име, нито едно лице, нито една история", заяви Макрон по време на церемонията. Той отдаде почит и на хората, които първи са помогнали на пострадалите, като подчерта, че в хаоса на насилието те са показали истинския дух на френското братство.

Сред присъстващите бяха князът на Монако Албер II, както и лидерите на крайнодясната партия "Национален сбор" Марин Льо Пен и Жордан Бардела. Макрон обаче не се ръкува с двамата политици.

Снимкa: БТА

По повод годишнината кметът на града Ерик Сиоти заяви, че нападението е било извършено от "ислямистка идеология", която според него отхвърля френските ценности и начина на живот.

Паметта на жертвите беше почетена и преди полуфиналния мач между Франция и Испания на Световното първенство по футбол в САЩ. Футболистите на двата отбора запазиха минута мълчание, а на големите екрани на стадиона беше изобразено сърце с имената на загиналите в атентата.

Редактор: Иван Иванов