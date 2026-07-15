За България спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост и предвидените в него средства са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани и които обществото ни очаква. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата. В разговора участваха вицепремиерът Атанас Пеканов и членовете на Европейската сметна палата Ивана Малетич и Алехандро Бланко Фернандес.

Снимка: МС

Премиерът отбеляза, че за българското правителство водещ приоритет остават реформите, които носят дългосрочни ползи за обществото, а възстановената политическа стабилност в страната дава необходимия хоризонт за тяхното осъществяване. Радев посочи, че европейското финансиране е важен инструмент за развитие, но неговата ефективност зависи от укрепването на доверието на гражданите в публичните институции и провеждането на политики и реформи, които утвърждават върховенството на правото, подобряват качеството на живот и повишават конкурентоспособността на страната.

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Румен Радев отбеляза също така, че правилата и условията при усвояването на средствата от Европейския съюз следва да бъдат еднакви за всички държави членки. Той подчерта, че България очаква новият Фонд за конкурентоспособност да функционира така, че средствата от него да достигат и до по-слабо развитите държави. В противен случай, по думите на министър-председателя, индустриалните и технологични разлики в Европа ще продължат да се задълбочават.

Затова Румен Радев отново призова за „индустриална кохезия“ в ЕС, за което страната ни ще настоява по време на преговорите за приемането на следващата Многогодишна финансова рамка на съюза.

Редактор: Мария Барабашка