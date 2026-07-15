Какво следва след завръщането на Стоян Мавродиев у нас и какви са реакциите след визитата на премиера Румен Радев в Париж? Темата коментират социологът Кольо Колев, социалният антрополог Харалан Александров и журналистът Емилия Милчева в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Завръщането на Стоян Мавродиев е белязано от един интересен случай – премиерът Радев е говорил със сръбския президент Александър Вучич за ускоряване на тази екстрадиция, която е била желана по думите на защитата на Мавродиев. Има един друг банкер, който седи повече от 10 години в Сърбия – Цветан Василев. За него никога не е говорено с Вучич. Не виждаме промяна в съдебната власт, която да е настъпила. Нямам надежда за особена справедливост по време на процеса", коментира Милчева.

По думите на Кольо Колев, все още не се знае дали ще бъдат оправдани надеждите ни за справедливост в правосъдието. "Всичко минава през правосъдната система, която е много далеч от това да имаме доверие. Има надежда, главният прокурор все пак е сменен", заяви той.

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"Виждаме, че правителството и премиерът Радев се погрижиха да бъдат извадени от пакета със санкции срещу Русия двама крупни олигарси с аргумента, че техните бизнесите им са вплетени в нашата икономика, че ще спре метрото и горивата. Признаваме на високо европейско ниво, че не можем да се отървем от руската олигархия. Виждаме, че има интерес да бъде охраняван техния интерес", коментира Александров.

Колев му опонира и заяви, че това не е защита на руската олигархия. "Целта е да се запази икономиката на страната", каза той. В допълнение, Милчева обясни, че и България, и Русия имат интерес. "Ако руската компания не доставя части за влаковете на метрото до подмяната им, те също губят. Тези неща са обвързани", коментира журналистът.

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"Отказът за участие в Коалицията на желаещите е ярък външнополитически сигнал. Както предното правителство ни вкара в Съвета за Мир на Тръмп еднолично, така и сега Радев еднолично ни премества от масата за вземане на решения", заяви още тя.

"Това е ключовият мандат, който получи Радев – страната ни да бъде далеч от войната в Украйна. Това ще бъде загубено. При тази обвързаност с ЕС, сме в тежък конфликт. Той поддържа линия, която облагодетелства Руската федерация, а не Евросъюза. Ние избираме "не да бъдем на масата, а под нея", изтъкна Харалан Александров.

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Редактор: Никола Тунев