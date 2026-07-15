Снимка: БТА
35-годишният българин отстъпи на Нуно Боржеш във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите АТП 250
Григор Димитров отстъпи на шампиона от 2024 година Нуно Боржеш във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите АТП 250 в Бостад (Швеция) с награден фонд 612 620 евро.
35-годишният хасковлия, който участва в схемата с "уайлд кард", отстъпи на петия поставен, номер 52 в света португалец, с 4:6, 2:6 за малко над час на корта.
Григор Димитров започна с победа в Швеция след трисетова битка
До момента и двамата имаха по една победа в досегашните си сблъсъци, но това бе първа среща помежду им на любимата настилка на Боржеш - клей. В предишните двубои португалецът записа успех в третия кръг на Откритото първенство на Австралия през 2024 година в четири сета, докато година по-късно във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Индиан Уелс българинът се наложи в два сета.
В днешния двубой в пристанищното градче в южна Швеция португалецът стартира с пробив още в първия гейм на срещата и го затвърди със спечелено подаване без да даде точка на Димитров. Българинът успя да спечели два поредни гейма и върна брейка, за да изравни до 2:2, но Боржеш веднага отговори със силен посрещащ гейм и отново поведе. До края на сета и двамата спечелиха останалите си подавания и така португалецът си осигури преднина в общия резултат.
Във втората част Димитров допусна два пробива и изостана с 0:4, а впоследствие спечели един гейм и намали до 1:4. Боржеш беше убедителен при следващото си подаване и отново увеличи разликата, преди българинът да вземе още един сервис гейм и да се стигне до резултат 2:5. Португалецът получи шанс да сервира за победата и се справи още при първия си мачбол.
Григор Димитров приключи на Уимбълдън след петсетов трилър
Благодарение на успеха си в първия кръг срещу Далибор Свърчина в три сета, Григор Димитров заработи 25 точки за ранглистата на АТП, в която заема 146-ата позиция, както и 10 750 евро от наградния фонд на надпреварата.
Нуно Боржеш продължава похода си към втора титла на сингъл във веригата на АТП, като първият му трофей дойде именно в Бостад през 2024 година, когато надигра бившия номер 1 Рафаел Надал във финала при последното участие на испанеца в професионалния тур.Редактор: Никола Тунев
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