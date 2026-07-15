Снимка: Facebook/Академично гребане България/ Rowing Bulgaria
Дългогодишният ръководител на клуб „Черно море” ни напусна на 87 години
На 87-годишна възраст почина една от най-големите фигури в историята на българското академично гребане – Емил Нейков.
Той беше дългогодишен треньор на националните отбори за жени, старши треньор и ръководител на варненския клуб „Черно море”, почетен гражданин на Варна и заслужил треньор, оставил дълбока следа не само в спорта, но и в поколенията шампиони, които е създал.
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Емил Нейков е баща на бившия министър на спорта и настоящ президент на Българската федерация по гребане Свилен Нейков.
Под негово ръководство клуб „Черно море” се превръща в символ на традиция и успехи.Редактор: Мария Барабашка
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