На 87-годишна възраст почина една от най-големите фигури в историята на българското академично гребане – Емил Нейков.

Той беше дългогодишен треньор на националните отбори за жени, старши треньор и ръководител на варненския клуб „Черно море”, почетен гражданин на Варна и заслужил треньор, оставил дълбока следа не само в спорта, но и в поколенията шампиони, които е създал.

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Емил Нейков е баща на бившия министър на спорта и настоящ президент на Българската федерация по гребане Свилен Нейков.

Под негово ръководство клуб „Черно море” се превръща в символ на традиция и успехи.

Редактор: Мария Барабашка