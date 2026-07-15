Монетният двор на САЩ ще започне да сече златна монета с номинал от 1 долар с лика на американския президент Доналд Тръмп. Това съобщи министърът на финансите Скот Бесънт в социалната мрежа X. Това е поредният пример за стремежа на Тръмп да остави своя отпечатък върху федералните символи и институции, коментира CBS News.

Лицето на Тръмп може да се появи върху банкнота от 250 долара?

Като част от усилията на администрацията за отбелязване на 250-годишнината от основаването на Съединените щати, Бесънт заяви, че монетата ще „почете непреходното наследство на свободата и ще бъде траен символ на патриотизма“. „С образа на президента Тръмп монетата отбелязва силата на американските ценности и обещанието на една нация, посветена на съхраняването на свободата за всички“, добавя първият американски финансист.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

Монетата вече се сече и ще бъде пусната в обращение тази есен, съобщи говорител на Министерството на финансите. Тя е изработена от неблагородни метали, но ще има „златисто покритие“, уточниха от ведомството.

През май Министерството на финансите заяви, че разглежда възможността да отпечата банкнота с номинал 250 долара с образа на Тръмп, но посочи, че това би изисквало промяна във федералното законодателство.

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На пресконференция по същото време Бесънт обясни, че съгласно действащите правила нито един жив човек не може да бъде изобразен върху американска валута, освен ако не бъде приет закон, който да промени тези изисквания. Освен това всички американски банкноти трябва да носят надписа In God We Trust („На Бог се уповаваме“). „Само портрет на починало лице може да бъде изобразен върху валутата и ценните книжа на Съединените щати. Името на лицето трябва да бъде изписано под портрета“, гласи Кодексът на законите на САЩ.

Администрацията на Тръмп и преди е предлагала същия дизайн за възпоменателна монета по случай 250-годишнината на Съединените щати. Съгласно федералното законодателство двупартийният Консултативен комитет по монетосечене на гражданите трябва да разгледа и одобри проектите за възпоменателни монети.

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Администрацията на Тръмп твърди, че президентът може да бъде изобразен върху нова монета въз основа на закон от 2020 г., който позволява създаването на нови дизайни за отбелязване на 250-годишнината на Съединените щати. Говорител на Министерството на финансите се позова именно на този закон, който дава право на ведомството да емитира монети с номинал 1 долар „с дизайни, символизиращи 250-годишнината на Съединените щати, през едногодишния период, започващ на 1 януари 2026 г.“.

Редактор: Станимира Шикова