Снимка: БТА/АП
Стихията наводни десетки пътища, които за часове се превърнаха в буйни водни потоци
Проливни дъждове и мощни бури предизвикаха нови наводнения в южната част на американския щат Тексас, принуждавайки местните власти да разпоредят евакуация на жители от засегнатите райони.
Стихията наводни десетки пътища, които за часове се превърнаха в буйни водни потоци. На места придошлите води са отнесли автомобили и са блокирали достъпа до населени места.
Наводненията в американския щат Мисури взеха жертва и наложиха евакуация на повече от 200 деца от летен лагер
Video shared by @vecinos_cafe shows the Guadalupe River water levels from this morning in Kerrville, Texas. pic.twitter.com/WbWFiLYBIV— News 4 San Antonio (@News4SA) July 16, 2026
Допълнително усложнение донесе торнадо, регистрирано в северозападната част на Сан Антонио - втория по големина град в щата. То е бил забелязано в близост до голяма междущатска магистрала.
Emergency flash flooding in Boerne, TX. Cibolo Creek has overflowed, River Road is completely underwater, and multiple vehicles including a police car are stranded. Flash Flood Emergency in effect. #TXwx #flooding #Boerne @NWSSanAntonio pic.twitter.com/cMocqVXOyQ— Chris Weather Chasing (@ChistianChevres) July 15, 2026
Спасителните екипи продължават работа в засегнатите райони. По данни на Отдела за парковете и дивата природа на Тексас са спасени над 40 души, като повечето операции са извършени в окръг Ювалди.
Another view of the catastrophic flooding in Boerne, Texas, where this road has been completely submerged in fast-moving floodwaters. Please remember: Turn Around, Don't Drown!— Max Velocity (@MaxVelocityWX) July 15, 2026
📷️ TornadoPaigeyy pic.twitter.com/59s3M7J1ex
Метеоролозите предупреждават, че опасността все още не е отминала. В някои части на щата вече са паднали близо 30 сантиметра дъжд, а прогнозите сочат, че до края на бурите количествата могат да достигнат между 25 и 50 сантиметра.
Националната метеорологична служба на САЩ предупреждава за риск от нови внезапни наводнения, свлачища и затруднения в транспорта.Редактор: Цветина Петкова
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