Стихията наводни десетки пътища, които за часове се превърнаха в буйни водни потоци

Проливни дъждове и мощни бури предизвикаха нови наводнения в южната част на американския щат Тексас, принуждавайки местните власти да разпоредят евакуация на жители от засегнатите райони.

Стихията наводни десетки пътища, които за часове се превърнаха в буйни водни потоци. На места придошлите води са отнесли автомобили и са блокирали достъпа до населени места.

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Допълнително усложнение донесе торнадо, регистрирано в северозападната част на Сан Антонио - втория по големина град в щата. То е бил забелязано в близост до голяма междущатска магистрала.

Спасителните екипи продължават работа в засегнатите райони. По данни на Отдела за парковете и дивата природа на Тексас са спасени над 40 души, като повечето операции са извършени в окръг Ювалди.

Метеоролозите предупреждават, че опасността все още не е отминала. В някои части на щата вече са паднали близо 30 сантиметра дъжд, а прогнозите сочат, че до края на бурите количествата могат да достигнат между 25 и 50 сантиметра.

Националната метеорологична служба на САЩ предупреждава за риск от нови внезапни наводнения, свлачища и затруднения в транспорта.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Иво Тасев, БТА

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