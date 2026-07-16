Проливни дъждове и мощни бури предизвикаха нови наводнения в южната част на американския щат Тексас, принуждавайки местните власти да разпоредят евакуация на жители от засегнатите райони.

Стихията наводни десетки пътища, които за часове се превърнаха в буйни водни потоци. На места придошлите води са отнесли автомобили и са блокирали достъпа до населени места.

Наводненията в американския щат Мисури взеха жертва и наложиха евакуация на повече от 200 деца от летен лагер

Video shared by @vecinos_cafe shows the Guadalupe River water levels from this morning in Kerrville, Texas. pic.twitter.com/WbWFiLYBIV — News 4 San Antonio (@News4SA) July 16, 2026

Допълнително усложнение донесе торнадо, регистрирано в северозападната част на Сан Антонио - втория по големина град в щата. То е бил забелязано в близост до голяма междущатска магистрала.

Emergency flash flooding in Boerne, TX. Cibolo Creek has overflowed, River Road is completely underwater, and multiple vehicles including a police car are stranded. Flash Flood Emergency in effect. #TXwx #flooding #Boerne @NWSSanAntonio pic.twitter.com/cMocqVXOyQ — Chris Weather Chasing (@ChistianChevres) July 15, 2026

Спасителните екипи продължават работа в засегнатите райони. По данни на Отдела за парковете и дивата природа на Тексас са спасени над 40 души, като повечето операции са извършени в окръг Ювалди.

Another view of the catastrophic flooding in Boerne, Texas, where this road has been completely submerged in fast-moving floodwaters. Please remember: Turn Around, Don't Drown!



📷️ TornadoPaigeyy pic.twitter.com/59s3M7J1ex — Max Velocity (@MaxVelocityWX) July 15, 2026

Метеоролозите предупреждават, че опасността все още не е отминала. В някои части на щата вече са паднали близо 30 сантиметра дъжд, а прогнозите сочат, че до края на бурите количествата могат да достигнат между 25 и 50 сантиметра.

Националната метеорологична служба на САЩ предупреждава за риск от нови внезапни наводнения, свлачища и затруднения в транспорта.

Редактор: Цветина Петкова