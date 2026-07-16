Парламентарната комисия по бюджет и финанси предстои да разгледа на второ четене проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., внесени от Министерския съвет.

Сред основните промени в бюджета на ДОО е увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. От 1 август той ще бъде изравнен с минималната работна заплата и ще достигне 620,20 евро. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава до 2300 евро. Предвижда се и актуализация на минималните осигурителни прагове в част от икономическите дейности.

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За пенсии и добавки към тях през 2026 г. са заложени над 13,5 млрд. евро, което е с близо 1,2 млрд. евро повече спрямо предходната година. Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да бъдат увеличени със 7,8% по т.нар. швейцарско правило. Така минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро.

В бюджета е заложена и промяна за държавните служители и работещите в съдебната система. От 1 август те ще започнат да плащат лични осигурителни вноски, като първоначално разпределението между работодател и служител ще бъде 80:20. От началото на 2027 г. съотношението ще стане 60:40, каквото е за останалите работещи.

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Общите приходи и трансфери в бюджета на ДОО за следващата година се очаква да достигнат 15,3 млрд. евро. От тях близо 6,8 млрд. евро ще бъдат осигурени чрез трансфер от държавния бюджет за покриване на недостига в системата.

При представянето на проекта министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че бюджетът гарантира изплащането на всички социалноосигурителни плащания, включително пенсии, болнични, майчинство и обезщетения за безработица.

Паралелно с това депутатите ще обсъдят и бюджета на НЗОК за 2026 г. В него са заложени приходи и разходи в размер на 5,26 млрд. евро. Очаква се здравноосигурителните приходи да достигнат 5,14 млрд. евро, като над 3,1 млрд. евро ще дойдат от здравни вноски, а близо 2 млрд. евро - от държавни трансфери.

Разходите на здравната каса ще нараснат с над 412 млн. евро спрямо 2025 г., което представлява увеличение от 8,5%. Най-голям ресурс отново е предвиден за болничната помощ – над 2,34 млрд. евро. За специализираната извънболнична помощ са заложени 351,2 млн. евро, а за първичната извънболнична помощ – 345,6 млн. евро.

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Запазва се и размерът на здравната вноска от 8%, като за повечето работещи остава разпределението 60:40 между работодател и служител. Изключение правят държавните служители, за които ще важи съотношение 80:20.

Проектобюджетите за ДОО и НЗОК са част от финансовата рамка за 2026 г., след като парламентът вече одобри на първо четене държавния бюджет за следващата година.

Редактор: Цветина Петкова