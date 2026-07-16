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ЕС предупреди авиокомпаниите да избягват въздушното пространство над Близкия изток
Агенцията за авиационна безопасност на ЕС препоръча на авиокомпаниите да избягват полети над Близкия изток заради повишени рискове за безопасността. На този фон голяма авиокомпания със седалище в Доха се изтегли от страната ни, а туристическият бранш е със сериозни притеснения относно международните полети.
Директните полети между Доха и София спират след близо 15 години присъствие на българския пазар. „Със сигурност причините са комплексни и са взети след внимателен анализ на пазара. Вероятно една от причините е военният конфликт в Близкия изток. Но това, което е по-притеснително, е че без да имаме официално становище от авиокомпанията, сигналите са, че това не е мярка само за няколко месеца, а по-скоро дългосрочна такава". Това обясни в „Твоят ден” по NOVA NEWS Димитрина Горанова от Асоциация на българските туроператори и туристически агенти.
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По думите ѝ освен ситуацията в Близкия изток вероятно са направени анализи на пазара, на потоците, на потенциала на пазара и на пътникопотока. "Естествено, както сме говорили и преди, авиокомпаниите изключително внимателно подбират дестинациите си и, както всеки бизнес, развиват рентабилните такива. Тоест, България очевидно вече не е достатъчно привлекателна страна за тях“, посочи тя.
„Това е голям удар за нашия пазар. На първо място за туризма, особено за входящия, защото това беше авиокомпания, с която пътуваха повечето от азиатските туристи у нас. Проблем е и за изходящия туризъм, защото това беше една от авиокомпаниите, с които можехме да посещаваме дестинации в Близкия изток, Азия, Океания, Австралия и целия регион“, подчерта Горанова.
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И допълни: „Това, което очакваме от Министерството на туризма, е да бъдат предприети конкретни действия. Тази сутрин изпратихме официално писмо до Министерството на туризма и Министерството на транспорта, защото авиацията е в ресора на Министерството на транспорта. Очакваме да се проведат разговори на високо равнище с авиокомпании от Близкия изток и Азия, които, по наша информация, имат интерес към започване на полети до България. Но тези разговори трябва да бъдат проведени първо на най-високо ниво".
ЕС предупреди компаниите да избягват гражданските полети над въздушното пространство на Близкия изток заради завишен риск. „Да, има такова предупреждение. Политическата обстановка и мирните преговори са в застой, бих казал, че дори спряха. Има заплахи, така че е по-добре европейските институции да предупредят и да се вземат действия, отколкото да рискуваме излишни полети в зона, където може да попаднат в обсега на ракетни обстрели", обясни Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.
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