Агенцията за авиационна безопасност на ЕС препоръча на авиокомпаниите да избягват полети над Близкия изток заради повишени рискове за безопасността. На този фон голяма авиокомпания със седалище в Доха се изтегли от страната ни, а туристическият бранш е със сериозни притеснения относно международните полети.

Директните полети между Доха и София спират след близо 15 години присъствие на българския пазар. „Със сигурност причините са комплексни и са взети след внимателен анализ на пазара. Вероятно една от причините е военният конфликт в Близкия изток. Но това, което е по-притеснително, е че без да имаме официално становище от авиокомпанията, сигналите са, че това не е мярка само за няколко месеца, а по-скоро дългосрочна такава". Това обясни в „Твоят ден” по NOVA NEWS Димитрина Горанова от Асоциация на българските туроператори и туристически агенти.

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По думите ѝ освен ситуацията в Близкия изток вероятно са направени анализи на пазара, на потоците, на потенциала на пазара и на пътникопотока. "Естествено, както сме говорили и преди, авиокомпаниите изключително внимателно подбират дестинациите си и, както всеки бизнес, развиват рентабилните такива. Тоест, България очевидно вече не е достатъчно привлекателна страна за тях“, посочи тя.

„Това е голям удар за нашия пазар. На първо място за туризма, особено за входящия, защото това беше авиокомпания, с която пътуваха повечето от азиатските туристи у нас. Проблем е и за изходящия туризъм, защото това беше една от авиокомпаниите, с които можехме да посещаваме дестинации в Близкия изток, Азия, Океания, Австралия и целия регион“, подчерта Горанова.

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И допълни: „Това, което очакваме от Министерството на туризма, е да бъдат предприети конкретни действия. Тази сутрин изпратихме официално писмо до Министерството на туризма и Министерството на транспорта, защото авиацията е в ресора на Министерството на транспорта. Очакваме да се проведат разговори на високо равнище с авиокомпании от Близкия изток и Азия, които, по наша информация, имат интерес към започване на полети до България. Но тези разговори трябва да бъдат проведени първо на най-високо ниво".

ЕС предупреди компаниите да избягват гражданските полети над въздушното пространство на Близкия изток заради завишен риск. „Да, има такова предупреждение. Политическата обстановка и мирните преговори са в застой, бих казал, че дори спряха. Има заплахи, така че е по-добре европейските институции да предупредят и да се вземат действия, отколкото да рискуваме излишни полети в зона, където може да попаднат в обсега на ракетни обстрели", обясни Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

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