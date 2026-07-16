Във вторник майки от цялата страна излязоха на протест с искане за по-голямо заплащане по време на майчинство през втората година, както и обновяване на детските надбавки. Едно от изискванията им е майчинството да бъде обвързано с минималната работна заплата. Темата коментира бившият министър на социалната политика Христина Христова.

Тя посочи, че има майката има отпуск от 1 година и 45 дни, който е до едногодишната възраст на детето. Плаща се обезщетение от 90% от заплатата, но тъй като то не се облага с 10% данък общ доход, затова майката получава реално цялата заплата. Това обезщетение замества трудното възнаграждение. Втората година е допълнителен платен отпуск и той не е обвързан със заплата. Тук става въпрос за избор на майката, посочи Христова.

Майки от цялата страна излизат на протест за по-високо майчинство през втората година

„За втората година в известна степен исканията на майките са правилни”, допълни тя. Също така подчерта, че подкрепя това да има втора година по избор на майката и отбеляза като фактор и липсата на места в детските ясли и градини.

„Ако тази втора година ще остане, правилно е да бъде така – щом имаме обезщетение за отпуск по майчинство, който да замества дохода от трудовото възнаграждение на жената и след като той е минималната работна заплата, нека майчинството да бъде равно на МРЗ”, каза още Христова. И подчерта, че майчинството през първата година е обвързано със заплатата, а през втората - не.

За детските добавки Христова каза, че трябва да се преразгледа начина, по който получават. Според нея трябва да се премахне доходния принцип и да се дава на всички семейства, които отглеждат деца.

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Редактор: Цветина Петрова