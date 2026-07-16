Областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков, който вчера беше задържан при акция на ГДБОП, е пуснат от ареста, научи NOVA.

Той беше арестуван във връзка със разследване, свързано със злоупотреби във ВиК - Бургас. По неофициална информация Широков е разпитан като свидетел и освободен от ареста, след изтичане на 24-часовото му задържане.

Материалите по случая са върнати в прокуратурата в Бургас.

Прокуратурата повдига обвинение на областния координатор на ДПС-Бургас

Директорът на ВиК Цветан Мирчев, който също беше извикан на разпит в ГДБОП, също е освободен. Припомняме, че той беше задържан на 3 юли за злоупотреби в дружеството. Ден по-късно беше освободен срещу 2000 евро гаранция.

От ДПС излязоха с позиция във Facebook, в която казват, че спрямо Широков "няма повдигнато обвинение, а участието му в производството е като свидетел".

"Вярваме, че всеки гражданин е длъжен да съдейства на компетентните органи, когато бъде призован по установения от закона ред. Христо Широков направи това. Но когато спрямо обществена фигура са предприети толкова мащабни процесуални действия, широко отразени пред цялото общество, съществува и задължение обществото да бъде информирано за техния резултат", пишат още от партията.