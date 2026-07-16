Трябва да има равнопоставеност на стоманените и на бетоновите мантинели по пътищата. Това заяви в предаването на NOVA NEWS „Твоят ден“ инж. Ясен Ишев, председател на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт. „Нашите експерти са на мнение, че не може 99,99% от ограничителните системи да са стоманени. Виждаме, че в съседните страни са горе-долу 50 на 50 или 30 на 70, но има значителен брой бетонови мантинели по магистралите”, категоричен бе той.

Инж. Георги Златев от Българската браншова камара „Пътища“ обясни, че целта на мантинелите е не само да задържат автомобила, а и да поемат голяма част от енергията, която в противен случай, според законите на физиката, ще бъде поета от пътниците в автомобила.

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„В техническите правила за приложение на ограничителните системи, които са от 2010 г. всъщност са преписани немските норми, защото тогава влиза в сила стандартът, който задължава европейските страни да имат единен подход по тестването и прилагането на ограничителни системи, независимо от материала, от който са направени. Изискването е в средната разделителна ивица да се слагат мантинели H2, които задържат автобус с тегло до 13 тона”, каза инж. Златев.

По думите му ТИР до 50 тона може да бъде задържан от ограничителни системи. „Те са изключително скъпи H4B системи, каквито са произведени и монтирани в България, но никой не говори за това”, обясни Златев.

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Инж. Ясен Ишев коментира, че е в интерес на пътната безопасност АПИ да започне поставянето на бетонови ограничители, тъй като от практиката най-добре се вижда дали те вършат работа, или не. „Бетоновите мантинели респектират, дисциплинират и психически влияят на водача да внимава, за да не тръгне към тях”, смята той.

Инж. Георги Златев, който е и изпълнителен директор на една от компаниите, произвеждащи стоманени мантинели, заяви, че обвиненията, че зад такива фирми стоят политически лица, не са верни. „Тези внушения нямат връзка с действителността”, категоричен бе той.

Златев показа техническите правила за приложение на ограничителните системи в Норвегия и заяви, че те са на 90% същите като тези в България от 2010 г.

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Инженерът каза още, че магистралите у нас са проектирани да се отводняват през средната разделителна ивица. „Ако трябва да сложим бетонови ограничители, ще се наложи цялостно да реконструираме отводняването и средната разделителна ивица на нашите магистрали. Това ще струва между 600 и 1000 евро на линеен метър”, посочи той. По думите му в европейските държави магистралите са със стоманени ограничители и това не е случайно.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова