Камарата на депутатите (долната камара на италианския парламент) одобри с 217 гласа „за“, 152 „против“ и двама „въздържали се“, спорен законопроект, представен от управляващата коалиция на премиера Джорджа Мелони, за промяна на избирателната система. Законопроектът сега отива в Сената (горната камара).

Опозицията се отнася неодобрително относно опита за реформа на избирателната система, заявявайки, че управляващото мнозинство я променя, защото се страхува да не загуби парламентарните избори, които ще се проведат следващата година, и иска да сведе до минимум шансовете това да се случи.

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Законопроектът предвижда настоящата система, смесица от мажоритарна и пропорционална система, да бъде заменена с пропорционална система с бонус места за коалиция, която получи поне 42% от гласовете, за да си гарантира работещо мнозинство в парламента.

Коалицията, която се класира първа и премине прага от 42%, получава 70 допълнителни места в Долната камара и 35 в Сената. Ако никоя коалиция не достигне прага от 42% или гласовете за Долната камара и Сената дадат различни резултати, се използва чисто пропорционална система.

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Във вторник управляващата коалиция изгуби важен вот по изменение, което дава възможност на избирателите да изразят предпочитанията си за кандидати в избирателните листи, след като десетки нейни законодатели гласуваха срещу него и го отхвърлиха с тайно гласуване.

Опозиционните партии заявиха, че поражението показва, че правителството е загубило подкрепата на собствените си депутати и призоваха за предсрочни избори, но изпълнителната власт изключи тази възможност.

Редактор: Станимира Шикова