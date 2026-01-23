Народните представители с втори неуспешен опит за разглеждане на промените в Изборния кодекс. При регистрациите бяха отчетени по-малко от 121 народни представители.

Зам.-председателят на парламента Костадин Ангелов на три пъти обяви липса на кворум и допълни, че следващото заседание ще се проведе на 28 януари.

В регистрацията не участваха групите на "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Припомняме, че в четвъртък точката влезе извънредно в дневния ред, а след бойкот от опозицията и липса на кворум, тя остана за днес.

Припомняме, че след 14-часово заседание на Правната комисия депутатите приеха преброяването на бюлетините да става чрез оптични устройства за сканиране. Те обаче не приеха избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.

След днешния провал на кворума в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов посочи, че процедурни хватки в пленарната зала са довели до провал на кворума и блокиране на промените в Изборния кодекс. По думите му резултатът е, че и на следващите избори ще се повторят проблемите, наблюдавани на последния вот.

Йорданов посочи, че при липсата на законодателни промени остават нерешени редица сериозни проблеми – надписване и унищожаване на бюлетини, обявяване на действителни гласове за невалидни, пренаписване на протоколи, както и съмнения за манипулации при машинното гласуване. Според него всички тези явления подкопават доверието в изборния процес.

Той подчерта, че ИТН последователно е настоявала за честни избори и че партията никога не е била обвинявана в участие във фалшификации или нарушения в секционните избирателни комисии.

Председателят на ПГ на ИТН отправи остра критика към ПП-ДБ, като припомни, че преди около година формацията е внесла сходен законопроект, включително за въвеждане на сканиращи машини с цел ограничаване на манипулациите.

По думите му сега същите политически сили са се отказали от тези позиции.

Йорданов припомни и началото на работата на настоящия парламент, когато от ИТН са предложили декларация за изчистване на избирателните списъци от т.нар. „мъртви души“.

Той прочете части от декларацията, в която се говори за неприемливи практики като наличие на „мъртви души“, ниска избирателна активност, купен и контролиран вот, неспазване на изборните правила, неглижиране на видеонаблюдението и фалшифициране на протоколи.

В декларацията, подписана от Кирил Петков, Асен Василев, Атанас Атанасов, Надежда Йорданова и Божидар Божанов, се заявява подкрепа за промени в Изборния кодекс с цел гарантиране на честни, свободни и демократични избори.

„Думата на ''Продължаваме промяната'' – ''Демократична България'' не струва нищо“, заяви Йорданов, като ги обвини в политическа непоследователност и в преследване на лична власт и облаги за сметка на държавата и гражданите, а след това скъса декларацията.

Коментар дойде и от лидера на МЕЧ Радостин Василев. "Нужда от промени в Изборния кодекс има, но не и направени от това мнозинство. Настоящата ситуация се случва заради страха на Борисов и затова е дръпнал 5-6 човека да не влизат в зала. И може би другата причина е, че след падането на правителството в БСП има разцепление", каза той. По негови думи Борисов се страхува да се гласува Изборния кодекс, защото знае,че това предизвиква напрежение в обществото и „защото нямат никаква легитимация”.

Василев посочи, че през следващата седмица гласуването на Изборния кодекс не трябва да влиза в дневния ред на парламента. „Но тук виждаме наглостта на ИТН. Те форсират Кодекса, като постоянно го включват, в опит да накажат Борисов”, каза той.

Лидерът на МЕЧ беше категоричен, че ако се въведат скенерите, „ще стане пълен хаос на тези избори”.

Той изрази надежда, че Илияна Йотова максимално бързо ще намери служебен премиер.

„Време е да има разбъркване на политическата сцена”, посочи политикът. „Ние възприемаме Румен Радев и неговия бъдещ проект като възможен партньор", допълни още той.

По темата за влизането на България в Съвета за мир Василев подчерта, че „премиерът в оставка няма мандат да представлява страната на никакви форуми”. Той посочи, е решението на Румен Радев, като президент в оставка, да не отговори положително на поканата на Тръмп, е правилно. Лидерът на МЕЧ допълни, че има неясноти по отношение на членството в Съвета за мир и затова България е трябвало да изчака.