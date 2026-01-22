Фалстарт с окончателното гласуване на промените в Изборния кодекс от парламента. Точката влезе извънредно в дневния ред, а след бойкот от опозицията и липса на кворум, тя остана за утре.

Гласуването на точката беше предшествано от остри декларации и размяна на реплики. Стигна се до две почивки и три проверки на кворума. Вв крайна сметка народните представители така и не успяха да съберат заветните 121 депутати. Опозицията отказа да се регистрира, от ГЕРБ-СДС имаше отсъстващи, а от групата на БСП регистрация в зала направиха само 8 от общо 19 народни представители.

Припомняме, че след 14-часово заседание на Правната комисия депутатите приеха досегашните машини за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи бюлетините устройства. Те не приеха обаче избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.

Заседанието започна с декларация на ПП-ДБ. В нея от коалицията настояха Изборният кодекс да не се разглежда. „Ако няма никаква спешност за прокарването на Изборния кодекс, защо ще го гласуваме след малко за влизане в дневния ред? БСП декларираха, че ще отложим влизането на оптичните скенери, което е разумна позиция. Въпросът ми към тях е защо обаче след малко ще подкрепят спешното влизане на кодекса за разглеждане в зала. Правите нещата нагло и арогантно. Проблемът е, че не знаете какво правите, а тихичко изпълнявате разпорежданията на Пеевски”, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

От ИТН обаче атакуваха и подчертаха, че преди година от ПП-ДБ внесли предложение за въвеждане на сканиращи устройства. „Правителството падна, отиваме на нови избори. Сега същите тези вчера ще ми говорят, че юмрукът на протеста ще се изправи срещу тези, които искат да убият изборите. Днес ги съветвам да събират тонколоните и сцената, за която плащат, и да се прибират вкъщи. Политическото лицемерие взема превес. Гледат ви в очите и ви лъжат”, заяви Станислав Балабанов от ИТН.

Стою Стоев от ПП-ДБ припомни, че законопроектът е внесен преди една година. „Има предложение за отлагателно действие с една година на този законопроект. Когато го внесохме, първите предстоящи избори бяха след две години. След широко обсъждане се казаха всички дефекти на това предложение и изоставихме тази идея”, подчерта той.



От „Възраждане” също се обявиха против разглеждането на текстовете. „Нищо добро няма да излезе и сега от принуждаването на ЦИК да се гласува само и единствено на хартия. За пореден път призовавам - не го правете! До нищо добро няма да доведе”, изтъкна Петър Петров от „Възраждане”.



Последва гласуване, а ремонтът на Кодекса беше приет като точка в дневния ред. От ПП-ДБ обаче настояха за проверка на кворума. „Колеги, мерси, че ми напомняте за времето, но ще изчакаме да влязат народни представители”, заяви председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Костадин Ангелов. След това той обяви 10-минутна почивка.

Час по-късно залата остана празна.

„В случаите на прекъсване заседанието може да се възобнови в рамките на час. Час и половина мина откакто е прекъснато заседанието и при това положение председателя повече не може да го възобнови”, заяви Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

Явор Божанков си направи шега в пленарната зала на Народното събрание, докато тече почивката заради липсата на кворум. Въпреки че не е председател на Народното събрание, нито заместник-председател на парламента, той седна на председателското място и пусна сигналния бутон, с който се викат депутатите.

Снимка: Мариана Торманова, NOVA

След 1 час и 40 минути последва нова проверка на кворума и този път без успех. Отсъстващи имаше както от ГЕРБ, така и от БСП.



„Този законопроект не трябва да бъде гласуван - категорично. Виждаме, че няма мнозинство дори и вътре в разпадащата се управляваща коалиция в момента, защото виждаме, че БСП също е в разпад”, заяви Костадин Костадинов.

„Ако имаше подкрепа на предложението на БСП в Комисия по правни и конституционни въпроси да се отложи влизането в сила, щяхме да водим по друг начин разговора. Този начин на включване в дневния ред беше неправилен. Като минат 24 часа ще говорим пак”, заяви Наталия Киселова.

В крайна сметка и третият опит за кворум претърпя провал, а с него и разглеждането на Изборния кодекс.

Вечерта лидерът на ИТН Слави Трифонов излезе с пост по темата: