Заседанието приключи след 4.00 ч. в сряда сутринта
Повече от 14 часа продължи заседанието на Правната комисия в НС, която гласува промените в Изборния кодекс на второ четене. След дебатите – в 01:30 след полунощ, започна и вотът по законопроекта, който се състои от 222 параграфа. Гласуването приключи след 4.00 ч. в сряда сутринта.
Депутатите приеха преброяването на бюлетините да става чрез оптични устройства за сканиране. Беше решено Министерският съвет да има срок от един месец за набавяне на въпросните машини. В случай, че не е възможно те да бъдат осигурени, при следващите избори ще се гласува по досегашния начин.
По време на заседанието на комисията беше засегнат и въпросът с така наречените „мъртви души“. Предложението е избирателните списъци да се съставят на базата на данните от последното национално преброяване. От НСИ и ГРАО определиха това като неразумно. Към момента то остава неприложимо.Редактор: Ина Григорова
