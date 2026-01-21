Повече от 14 часа продължи заседанието на Правната комисия в НС, която гласува промените в Изборния кодекс на второ четене. След дебатите – в 01:30 след полунощ, започна и вотът по законопроекта, който се състои от 222 параграфа. Гласуването приключи след 4.00 ч. в сряда сутринта.

Правната комисия заседава по промените в Изборния кодекс

Депутатите приеха преброяването на бюлетините да става чрез оптични устройства за сканиране. Беше решено Министерският съвет да има срок от един месец за набавяне на въпросните машини. В случай, че не е възможно те да бъдат осигурени, при следващите избори ще се гласува по досегашния начин.

По време на заседанието на комисията беше засегнат и въпросът с така наречените „мъртви души“. Предложението е избирателните списъци да се съставят на базата на данните от последното национално преброяване. От НСИ и ГРАО определиха това като неразумно. Към момента то остава неприложимо.

Редактор: Ина Григорова