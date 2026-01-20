Снимка: iStock
Сред предвижданите промени е последните данни на НСИ да служат да изготвяне на избирателите списъци
Провежда се среднощното заседание на правната комисия в парламента. Над 9 часа депутатите обсъждат ударна ревизия на Изборния кодекс.
В началото на извънредното заседание на правната комисия депутатите се договориха първо да бъдат проведени дебатите по всички текстове, а едва след това да започне гласуването на отделните предложения.
В предложените промени е записано, че върху хартиените бюлетини вотът ще се отбелязва с "кръгче", вместо с досега използваните "хикс" или "тикче", което според част от народните представители може да създаде объркване сред избирателите.
Правната комисия отхвърли 100% машинен вот на изборите
Сред спорните моменти остава и въпросът къде и как ще се съхраняват сканираните бюлетини и разписките от тях, особено при риск от препълване на устройствата. Народни представители изразиха притеснения, че липсата на яснота около съхранението и контрола върху сканираните материали поставя под въпрос гаранциите за честността на вота.
Депутатите вече отхвърлиха предложението на ПП-ДБ за изцяло машинно гласуване и приеха идеята да има максимум 20 секции в държави извън ЕС, освен тези в дипломатическите представителства.
Част от предложените промени предвиждат да се изчистят мъртвите души от списъците и да се гласува по данните от последното преброяване на НСИ. Заседанието тече и в момента. Големият въпрос е ще има ли сканиращи устройства - Илияна Шишкова следи дебатите.
"Разликата между населението, което изчислява НСИ и тези, които имат право да гласуват, е голяма. Преброяването беше направено през 2021. Грубо само умрелите оттогава надхвърлят 500-600 хил.", коментира председателят на НСИ Атанас Атанасов.
Депутатите продължават работата по Изборния кодекс
Според Петя Буланова от ГРАО това предложение не е разумно да бъде приемано. "Ако все пак бъде прието, е добре да се регламентира на НСИ какви данни и на кого предоставя и регламентиран срок за изготвяне на избирателни списъци", допълни тя.
