Правната комисия в НС отхвърли предложенията на ПП-ДБ за промени в Изборния кодекс.

След като вчера комисията претърпя фалстарт, днес депутатите възобновиха работата по ремонта на Изборния кодекс. Разискванията продължиха повече от 4 часа и станаха повод за размяна на остри реплики и спорове в залата. Опозицията се обедини около идеята за изцяло машинно гласуване, но се разминаха по въпроса как точно да се отчита машинният вот. Така след 2 часа дебати предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени в Правната комисия.

Управляващите настояват за смесено гласуване – както с машина, така и с хартия, но и за едно нововъведение - оптични сканиращи устройства.

Правната комисия прие текстовете, с които се гарантира готовността на ЦИК за въвеждането на подобни сканиращи устройства.

Не е ясно обаче дали, дори и да бъдат приети в пленарна зала, те ще бъдат приложени още на следващите предсрочни парламентарни избори, или това ще бъде отложено във времето.

Тези устройства могат да бъдат прилагани при хартиената бюлетина. Бюлетината минава през тях и ако евентуално бъде отчетена като невалидна, гласоподавателят ще има право на втори опит за гласуване с хартия. Заседанието на Правната комисия ще продължи и утре следобед.

ПП-ДБ: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове

Споровете в Правната комисия започнаха още в първите минути. Причината предложенията на ПП-ДБ за 100% машинен вот и контролно отчитане.

„Не можем да се правим, че нямаме проблем в изборните правила, след като на предходните избори Конституционният съд обяви за недействителни 16 избора на 16 наши колеги, и всъщност се подреди изцяло нова политическа сила”, заяви Надежда Йорданова.

„Ние сме длъжни това, което виждаме като негатив, да го отстраним. При машините е много елементарно. Достатъчно е да знаеш, че на тази флашка, като сложиш тази програма с този код, може да генерираш каквото си искаш”, заяви Георги Балачев от ГЕРБ-СДС.

И тук страстите се нагорещипа

„Безогледна и недопустима пропаганда. На по-ранните избори имаше мнозинство от хора, които гласуваха с машини. Но тъй като тази пропаганда се лееше от всички канали в продължение на години, разбира се, хората загубиха доверие”, заяви Божидар Божанов.

„Длъжен съм, господин Стоев, да ви напомня, че всъщност на 7 януари 2025 година вие, като вносител заедно с Кирил Петков, Асен Василев и Лена Бориславова, сте депозирали законопроект, в който присъства именно терминът за оптично устройство за сканиране на бюлетини”, заяви Александър Рашев.

Необходими ли са промени в Изборния кодекс и има ли време за реализирането им?

„Ясно е, че ГЕРБ и ДПС имат опит в игралните автомати, няма нищо лошо да им покажем как работят”, заяви Ивайло Мирчев.

Реакция дойде и от ЦИК. „Няма как Централната избирателна комисия като държавен орган да даде машини на експерти, които не вярват в машинното гласуване, за да правят опити да ги хакват. Държавното имущество няма как да се хаби, за да се доказва на невярващите, че машините могат да работят”, заяви Камелия Нейкова.

Намесиха се и останалите партии от опозицията.

„Очевидно е, че въпросните сканиращи машини са вече в България, очевидно е, че иска да се намали избирателната активност”, заяви Петър Петров от „Възраждане”.

„Да се правят такива сериозни промени от такива мнозинства, няма да е правилно, ще бъде противно на обществото и предлагаме точка 2 да отпадне”, каза Христо Расташки от МЕЧ.