Продължава работата по Изборния кодекс в НС. Депутатите вече отхвърлиха предложението на ПП-ДБ за изцяло машинно гласуване. Народните представители приеха да има максимум 20 секции в държави извън ЕС, освен тези в дипломатическите представителства. Решено беше още данните от последното преброяване на НСИ да служат за изготвянето на избирателни списъци.

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот на изборите

Спорен момент в промените се оказва предложението на част от управляващите за въвеждането на скенери. БСП предлагат те да бъдат тествани, а употребата им да се отложи за 2027.

Очаква се през тази седмица да стане ясно как ще гласуват по тази тема депутатите от Правната комисия.

