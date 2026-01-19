-
Депутатите отхвърлиха предложението за изцяло машинно гласуване
Продължава работата по Изборния кодекс в НС. Депутатите вече отхвърлиха предложението на ПП-ДБ за изцяло машинно гласуване. Народните представители приеха да има максимум 20 секции в държави извън ЕС, освен тези в дипломатическите представителства. Решено беше още данните от последното преброяване на НСИ да служат за изготвянето на избирателни списъци.
Правната комисия отхвърли 100% машинен вот на изборите
Спорен момент в промените се оказва предложението на част от управляващите за въвеждането на скенери. БСП предлагат те да бъдат тествани, а употребата им да се отложи за 2027.
Очаква се през тази седмица да стане ясно как ще гласуват по тази тема депутатите от Правната комисия.
