Италианските избиратели категорично отхвърлиха на референдум амбициозна съдебна реформа, която беше подкрепена от премиера Джорджа Мелони. Против реформата са гласували 54% от участвалите в допитването, което се възприема като удар по дясната коалиция на Мелони преди парламентарните избори през следващата година.

Още преди вота обаче беше ясно, че на референдума не се решава съдбата на правителството. Самата Мелони повтори няколко пъти преди гласуването, че няма да подаде оставка, ако надделее отрицателният отговор, а и социологически проучвания показаха наскоро, че мнозинството италианци не биха подкрепили идеята за оставка на премиера в този момент.

