45-годишен мъж от благоевградското село Микрево е задържан за срок до 24 часа след инцидент, при който е пострадало 7-месечно бебе.

Случаят е станал около 19:30 часа на 15 юли в двора на частен имот в селото. По данни на полицията мъжът е хвърлил дървена маса, която е ударила детска количка, в която се е намирало бебето.

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На място е била потърсена медицинска помощ за детето. След извършен преглед лекарите са установили, че няма сериозни наранявания и бебето е освободено за домашно лечение.

По случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство, а работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.

Редактор: Цветина Петкова