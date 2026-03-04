28-годишен мъж е привлечен като обвиняем от Окръжна прокуратура - Пловдив за причиняване на смъртта на двумесечния си син. Случаят е от 26 февруари в село Желязно, община Марица след подаден сигнал на телефон 112 за починало бебе в частен дом, предава кореспондентът на БТА в Пловдив.

Според разследването то е било ударено по главата с твърд предмет от своя баща.

На място са пристигнали полицейски служители и екип на Спешна помощ, които са констатирали смъртта на детето. Момчето е починало вследствие на травми по главата и ребрата, както и кръвонасядания по лицето.

Синът на режисьора Роб Райнър пледира невинен по обвинението за убийството на родителите си

Мъжът е ареста за 72 часа, а съдът е уважил искането на прокуратурата и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Ралица Атанасова