И в самата физическа търговия има наложена съответно рискова премия по отношение на геополитическия риск и това е една от причините, поради които цените стоят драматично по-високи от самия недостиг. Това коментира енергийният експерт Цветомир Николов в ефира на NOVA NEWS по повод поскъпването на горивата и възобновяването на конфликта между Съединените щати и Иран.

По думите на експерта въпреки наложените нови блокади от страна на американската администрация, екстремни стойности на пазарите не се очакват. Причината е, че участниците, изложени на риск при физическите доставки, като рафинерии и търговци, се опитват да сключат сделки на по-ниска средна цена.

Горивата засега остават стабилни, но цените вероятно ще тръгнат нагоре до края на следващата седмица, смятат експерти

По отношение на евентуален недостиг на гориво в световен мащаб след освобождаването на запаси от различни производители, Европейският съюз няма такъв риск. Експертът обясни, че съюзът има гарантирани физически доставки, а резервите на почти всички държави членки са непокътнати. Единствените ефекти за Европа се изразяват в по-високите цени и в липсата на капацитет за преработка на керосин, тъй като ЕС разчита на голям внос от Близкия изток.

Относно заплахите на Иран за затваряне на Ормузкия проток, Съединените щати се опитват да излязат с по-добра позиция от тази, която са имали по време на преговорите, стана ясно от думите на експерта. От своя страна, „Иран продължава да има контрол над Ормузкия проток и оттам има възможност да влияе на редица икономики по света и да използва това като инструмент за изнудване”, заяви експертът, като добави, че американската администрация иска да промени това, предвид и предстоящите избори в САЩ.

Колкото до това какво да очакват потребителите у нас на колонките на бензиностанциите, Николов изрази мнение, че не би трябвало да има рязко покачване. Според него българският пазар разполага с физически доставки, а търговците на дребно избягват резките скокове, тъй като „при евентуален рязък ръст на цената, това може практически да убие техния търговски оборот и същевременно с това те практически не могат да направят почти нищо, за да стимулират търсенето, освен да задържат цените”, обобщи Цветомир Николов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка