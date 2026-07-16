16-годишно момче, пострадало при катастрофа в благоевградското село Огняново, е транспортирано до „Пирогов“ с медицински хеликоптер, съобщиха от болницата в Гоце Делчев.

Инцидентът станал в сряда вечерта, информира кореспондентът на БТА Елена Рускова. Лек автомобил, управляван от 63-годишен мъж от Огняново, навлязъл в насрещното и се сблъскал с мотоциклет, който не бил регистриран по надлежния ред.

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При катастрофата е пострадал 16-годишният неправоспособен водач на мотоциклета, който получил черепно-мозъчна травма и фрактури на бедрената кост и на поясен прешлен. На мотоциклета пътувало и малолетно момче от Огняново, което получило мозъчен кръвоизлив и контузия на белия дроб. То остава на лечение в МБАЛ „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев.

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Редактор: Ивета Костадинова