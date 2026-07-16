Проблемите с градския транспорт в Пловдив отново излязоха на преден план, след като десетки граждани се събраха на протест пред сградата на Общинския съвет. Недоволството е организирано от сдружение „Пловдив - град за хората“ под мотото „Да върнем градския транспорт на Пловдив“, а поводът е липсата на реални решения по внесената преди месеци гражданска инициатива за подобряване на обществения превоз в града.

Протестиращите настояват местната власт да разгледа подписка, подкрепена от близо 1400 души, събрана по време на мащабен протест преди четири месеца. Сред основните искания са създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, по-добро обслужване по линиите и по-строг контрол върху транспортните оператори.

Пловдивчани на протест за модерен и по-надежден градски транспорт

По думите на Павел Начев от сдружението през последните месеци са направени отделни подобрения, но липсват дългосрочни и структурни промени.

„Виждаме някои малки промени в градския транспорт и се радваме за тях, но значими и структурни реформи все още няма. Именно те са записани в нашите предложения, които пловдивчани подкрепиха с подписите си“, заяви той.

Начев подчерта, че според Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Общинският съвет е длъжен да разгледа инициативата в рамките на един месец. По думите му този срок изтича преди следващото заседание на местния парламент.

„Призоваваме съветниците или да включат точката още днес, или да свикат извънредна сесия, посветена изцяло на градския транспорт. Ако това не се случи, законовият срок ще бъде нарушен“, посочи той.

Недоволството на протестиращите се засилва и от факта, че темата не е включена в дневния ред на днешната сесия. Според организаторите обяснението, че все още няма становище от администрацията, представлява опит за забавяне на процедурата.

Сред конкретните проблеми, които гражданите поставят, са липсата на достатъчно късни курсове, неработещи информационни табла по спирките, липсата на климатизация в автобусите и затрудненията при използването на електронните системи за таксуване.

Неработещи табла по спирките и нередовни автобуси: Проблемите с градския транспорт в Пловдив продължават въпреки протестите

„След театрално представление например няма как да се прибереш с автобус. Това е абсурдно за град като Пловдив“, коментира Начев.

На протеста присъстваха и родители с малки деца, които разказаха за трудностите при използването на градския транспорт. Един от тях заяви, че не би се качил с бебешка количка в автобус заради липсата на удобства и условия.

„Трудно е да се качиш с количка, билетите се купуват отпред при шофьора, образуват се опашки, а безопасността е под въпрос. Не бих рискувал да пътувам така с детето си“, каза той.

Протестиращите припомниха и случая с автобус, който се запали в центъра на Пловдив преди няколко месеца. Според тях това е поредният пример за недостатъчен контрол върху изпълнението на транспортните услуги.

„Необходими са по-сериозни санкции към превозвачите и по-строг контрол от страна на общината. Само така може да се гарантира по-добро качество на услугата“, смятат участниците в протеста.

Гражданите заявиха, че са готови да продължат с протестните действия, ако исканията им останат без отговор.

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