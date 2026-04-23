Продължават неволите с градския транспорт на Пловдив въпреки протестите на граждани преди месец. Електронните табла по спирките, които би трябвало да показват кога и какви автобуси се движат, продължават да не функционират и пътниците нямат яснота колко ще чакат и кога ще дойде превозното средство. За отстраняването на проблема са наети и външни експерти, съобщиха за NOVA от общинската администрация. Преди повече от 10 години Община Пловдив плати за електронните табла и електронното таксуване близо 20 милиона лева. Граждани от Пловдив се оплакват, че билетите продължават да се купуват от шофьорите. А често водачите на автобуси пропускат или пък въобще не спират на спирките.

"Единствено общината може да каже кога точно електронните табла по спирките ще заработят. В момента тече тестов период. По данни на общината около 60 табла са включени от близо 400 спирки в град Пловдив. Надяваме се съвсем скоро системата да заработи, но това, което виждаме, е, че един месец след протеста вече има тестово пускане на таблата. Остава въпросът защо това не беше направено по-рано. Искам само да припомня, че 16 години тези табла стоят и не работят". Това обясни в „Здравей, България” Павел Начев от сдружението „Пловдив – град за хората”.

Друг член на сдружението Венелин Драганов обясни, че в града под тепетата се забелязват автобуси, които "досега не бяхме виждали в града, но в никакъв случай не може да се каже, че са нови". Към момента няма яснота кога ще бъдат закупени новите 20 електробуса от общинското предприятие „Екобус“.

"По-скоро автобусите са втора употреба. В същото време знаем за случая със самозапалил се автобус. Продължават и сигналите на граждани, че автобусите не спират по спирките. Вчера отново четох, че жена се е наложило да излезе на пътното платно, за да спре автобус, но той не е спрял въпреки това. За съжаление, промяната е по-скоро козметична и хората не са доволни от случващото се", подчерта той.

На този фон 19-годишният студент Яни Стойчев сам създаде електронно табло с графика на градския транспорт в града. "Идеята дойде от това, че много често пътувах от Асеновград към Пловдив. Всяка сутрин чаках автобус на жп гарата,но нямаше как да получа точна информация кога ще дойде автобусът, който ми трябва", разказва младежът.

Само за месец той разработва код и сглобява частите за табло, което да представя данни за графика на транспорта в реално време. "Тази информация в момента я виждаме от сайта livetransport.eu, който се поддържа от един мой колега в български университет", твърди той.

Първокурсникът все още усъвършенства изобретението си. "Имам желание информацията да се изписва и на кирилица. Но е доста по-сложно, отколкото очаквах, и изисква още доста работа", спдоеля той.

Специалността на Яни в Техническия университет му помага за реализирането на идеята, но по пътя той среща и трудности. "Аз не съм добър програмист. Сега за първи път уча програмиране. Наложи се да използвам изкуствен интелект за помощ, за да ми помогне с определени неща, тъй като не ги знаех", разказва Яни.

По думите му преди около една година той се свързал с Община Пловдив, за да им каже какво евентуално може да се направи. "Имаше интерес само в началото, след това той затихна. Но след този мой експеримент отново се възстанови техният интерес. Вече им помагам, за да успеем най-после заедно да пуснем тези табла в Пловдив", твърди младежът.

