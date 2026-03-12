Граждани на Пловдив се събират на протест пред сградата на общината на 12 март от 18:00 часа с искане за реални мерки за подобряване на градския транспорт. Инициативата е организирана от гражданското сдружение „Пловдив - град за хората“ и цели да постави акцент върху продължаващите години проблеми в системата. Гражданите настояват още тази година да заработи общинското дружество „Екобус“ и да се сложи край на пълната зависимост на обществения транспорт в пловдив от частни превозвачи.

Според граждани автобусите понякога минават на 30 минути, освен това са стари, неудобни и замърсяват. Понякога изобщо подминават спирките. Инсталираните по спирките билетни машини са изпочупени, а информационните електронни табла не работят или показват разписанието неправилно.

Участник в протеста, описва ежедневния си опит: „Пътува се на късмет. Отиваш на спирката и чакаш да видиш дали ще дойде автобус. В един момент решаваш, че няма да дойде. Искаме таблата да заработят, автобусите да минават по-често, за да можем да планираме времето си и да имаме нормален градски транспорт“.

Според сдружение „Пловдив - град за хората“ проблемът е системен: „Градският транспорт на Пловдив е частен от 20 години и общината няма собствен контрол върху линиите. Искаме да се въведе общински правозвлач, да се закупят общински автобуси и да се осъществи ефективен контрол върху частните оператори. Само така може да се въведат електронно таксуване, GPSнавигация и по-добра организация на транспортната услуга“.

Настоящата обществена поръчка за 29 линии, на стойност 160 млн. евро, предвижда отново концесия на частен консорциум, като основният превозвач контролира 75% от пазара. „В договора няма предвидени електробуси. Това означава, че градският транспорт ще продължи да се обслужва от стари, неекологични автобуси, въпреки огромните средства, които се инвестират“, допълни Павел Начев.

Община Пловдив изпрати официална позиция, в която признава проблемите: „Градският транспорт е частен от 20 години. Настоящото управление постави като приоритет реалното подобряване на услугата, прекрати договора на превозвачи, които не изпълняваха задълженията си, и приключва процедурата за избор на нов оператор за 29 линии. Паралелно сме спечелили европейско финансиране за електробуси, които ще тръгнат по първите общински линии след повече от две десетилетия“.

В позицията се уточнява и че всички ученици в Пловдив ще пътуват безплатно – мярка, която засяга над 20 хиляди деца. Кметът на града Костадин Димитров не отрече за проблемите в градския транспорт и увери, че се работи по етапно за по-доброто обслужване на гражданите.

„Ние спечелихме европейско финансиране за закупуването на 20 електробуса. Тече процедура и за обявяване на обществените поръчки, а именно редовни автобуси. Ще направим всичко възможно рейсовете да са до по-късен час - 23 часа. Събота и неделя няма да има чакане, ще се синхронизира таблата с GPS системата на автобусите и да има приложение кога идва рейсът“, обясни Димитров.

Демонстрациите на модерни електробуси и електронно таксуване досега остават на ниво презентация. „В последните три години общинското предприятие съществува само на хартия. Плащат се заплати на управител, но няма закупени автобуси и дейността не е стартирала. Нашето искане е да се инвестира реално, за да заработи градският транспорт“, заявиха организаторите на протеста

Протестът тази вечер цели да привлече вниманието върху нуждата от системни решения, които да гарантират удобен, чист и надежден градски транспорт за всички пловдивчани.