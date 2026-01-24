Още една община у нас изпадна в транспортна криза. За внезапно прекратяване на автобусните превози между Пловдив и населените места от община Стамболийски сигнализират от местната власт. Така близо 17 хиляди души, живеещи на територията на общината, са лишени от редовен транспорт до областния център. Ще бъде ли намерено скоро решение за излизане от ситуацията разказва Благой Бекриев.

Транспортът е спрян едностранно от община Пловдив, без предварително уведомление, твърдят от административнията в Стамболийски. Хората са изненадани. Потърпевши са жителите на три села, както и на самия град Стамболийски, които всекидневно пътуват до големия град Пловдив за училище, детска градина, за работа, както и за здравна помощ и административни услуги.

Кремена Караилиева е учител в детска градина. Тя е една от тези, за които автобусът от Пловдив до Стамболийски е основно средство за придвижване до работното място. Учител е в една от местните детски градини. От три седмици, откакто редовната линия е спряна, пътуването ѝ се е превърнало в кошмар, особено в студените дни.

Обновяват ключови трамвайни трасета в София през 2026 г.​



"Реално сменям два автобуса, за да мога да стигна до въпросния град. Да се кача на влака и да пристигна. Да не говорим за общинския транспорт, който също е огромно предизвикателство. Стигайки в Йоаким Груево, ние бързаме и пришпорваме другите шофьори от Перущица и Пещера да карат много по-бързо, за да може да се прикачим и да направим връзка. Проблемът е много е сериозен", разказва тя.



Липсата на автобус до Пловдив е истинско предизвикателство и за стотици деца от Стамболийски, които учат в големия град. Също така проблем е и как да се стигне до лекар.



А местните споделят, че вече са свикнали да разчитат само на личен превоз - комбинират се по няколко човека и така сигат до големия град.

Кметът на Стамболийски твърди, че фирмата, която обслужва линията до Пловдив спряла автобусите без предварително уведомление.



"Първият работен ден, на 5 януари, бяхме неприятно изненадани. Много граждани звъняха в общината, че чакат автобус, а такъв няма. Чудеха се какво да правят. Тогава попитахме защо се случва това и разбрахме, че линията е спряна от превозвача", казва кметът на община Стамболийски Петър Неделев.

За да не изпаднат селата в общината в транспортна изолация, кметът на Стамболийски разпоредил двата общински автобуса през два часа да извозват хората от тях до жп гарата в града.

От транспортата фирма обясниха, че са спрели автобусите, тъй като преди Нова година пътникопотокът намалял и линията станала нерентабилна. Кметът на Стамболийски сезирал областния управител за решаване на кризата.

"Предлагаме на община Пловдив, за да е изгодно и за транспортните фирми, да дава в пакет рентабилни и нерентабилна линия. Или ако няма възможност, да дотира нерентабилните линии", казва Неделев.



Екипът на NOVA се свърза Община Пловдив, откъдето отговориха, че в момента търсят друг превозвач, който да поеме обслужването на линията до Стамболийски, но засега такъв няма. И докато се търси решение, гражданите студуват.

Повече гледайте във видеото.