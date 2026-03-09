Всички ученици в Пловдив до завършване на средното си образование да могат да пътуват безплатно в градския транспорт. Това предлага кметът на града Костадин Димитров. Мярката предвижда разширяване на действащото право на безплатно пътуване, което в момента важи само за децата до 14-годишна възраст. Предложението ще бъде внесено за гласуване в Общински съвет - Пловдив чрез промени в Наредбата за пътуване с обществения транспорт. Ако бъде прието, над 20 000 ученици ще могат да се възползват от безплатното пътуване.

Според градоначалника една от основните цели на предложението е да се намали автомобилният трафик, особено в часовете, когато учениците се придвижват към училище. „Най-натоварени са улиците, когато имаме учебен процес. Хората са свикнали да си возят децата с автомобилите. Ще се даде възможност на повече ученици да се качат на градския транспорт“, заяви пред NOVA Димитров.

Градският транспорт в Белград става безплатен от 1 януари

Кметът посочи, че мярката е и част от усилията за намаляване на замърсяването в града. „Надявам се това да даде възможност на над 20 000 ученици да се качат на градския транспорт. Това ще бъде и в полза на пловдивчани с оглед на по-чистия въздух“, добави той.

Ако предложението бъде одобрено от Общинския съвет, на учениците над 14 години няма да се налага да купуват месечна карта за транспорт, която в момента струва около 8 евро или 16 лева.

Кметът подчерта, че мярката е и част от по-широка политика на администрацията на Пловдив за подобряване на услугата в градския транспорт. В момента общината е на финалната фаза на обществена поръчка за обслужването на 29 автобусни линии. В условията на процедурата са заложени значително по-високи изисквания към превозвачите.

Деца пътуват безплатно в градския транспорт в страната с карти от ЦГМ

Сред тях са:

► стриктно спазване на разписанията;

► ежедневно почистване на автобусите;

► по-добра достъпност за пътниците;

► минимум три информационни табели във всяко превозно средство;

► видеонаблюдение за сигурността на пътниците;

► работещи климатични системи за отопление и охлаждане;

► униформи и висока култура на обслужване от страна на водачите.

„Това не изключва подобряването на услугата, което е цел на нашата администрация. В обществената поръчка ясно са залегнали по-качествен, по-редовен транспорт, включително и в събота и в неделя, както и в по-късните часове“, обясни Димитров.

По думите на кмета една от най-честите критики на пловдивчани е трудното придвижване в по-късните часове на деня. "Обикновено забелязваме, че до 9 часа и след това е трудно да се придвижиш в Пловдив. Ще увеличим този час, а събота и неделя няма да има празнични разписания. Ще има по-чести автобуси“, каза още той.