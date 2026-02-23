Синът на американския режисьор Роб Райнър пледира невинен по обвинението за убийството на родителите си с нож, когато се яви в съда в Лос Анджелис. Ник Райнър е обвинен в две убийства от първа степен за двойното убийство, което шокира Холивуд дни преди Коледа. 32-годишният мъж беше арестуван на 14 декември, след като телата на баща му и майка му бяха открити в дома им в луксозния квартал "Брентуд" в Лос Анджелис.

Прокуратурата заяви, че 79-годишният Роб Райнър – режисьор на хитови филми като „Когато Хари срещна Сали“ и „Доблестни мъже“ – и 70-годишната му съпруга Мишел Сингър Райнър са били намушкани до смърт, предаде АФП.

Ник Райнър, който има история на различни зависимости, се яви в съда, където му бяха официално предявени обвиненията и му бяха обяснени правата. В този етап е обичайно да се пледира „невинен“, независимо от това какво ще направи защитата по-късно. Райнър, който остава в затвора и не е освободен под гаранция, получи заповед да се яви отново в съда на 29 април. Обикновено предявяването на обвинението се извършва много по-рано, но той не можа да се яви на първото насрочено заседание.

Друго заседание миналия месец беше преустановено, след като стана ясно, че адвокат Алън Джаксън вече не представлява Райнър. Съдията назначи служебен защитник да го представлява. Джаксън, известен адвокат, който преди това е представлявал холивудски звезди, включително Харви Уайнстийн и Кевин Спейси, каза пред репортери, че „по закон и по етика“ му е забранено да обясни защо се е оттеглил.

„Обстоятелства извън моя контрол, но по-важното е, че обстоятелства извън контрола на Ник наложиха, за съжаление, да ми е невъзможно да продължа да го представлявам“, заяви той.

Джаксън обясни, че той и неговият екип остават ангажирани с най-добрите интереси на Райнър и вярват, че съдебният процес ще „разкрие истинските факти около обстоятелствата по този случай“.

„Разследвахме този случай отгоре до долу, отзад-напред. Това, което разбрахме – и можете да сте сигурни в това – е, че съгласно законите на този щат, съгласно законите на Калифорния, Ник Райнър не е виновен за убийство“, каза още той.

Ако бъде признат за виновен по повдигнатите обвинения, Райнър може да получи доживотен затвор без право на условно освобождаване или смъртно наказание, въпреки че Калифорния не прилага редовно такова.

Окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хочман заяви пред съда, че неговата служба ще разгледа обстоятелствата около убийствата, преди да вземе решение дали да поиска смъртно наказание, ако Райнър бъде осъден.

