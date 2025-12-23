Обявиха причината за смъртта на режисьора Роб Райнър и съпругата му Мишел, съобщава "Пийпъл". В смъртните актове на двойката са посочени подробности около убийството им, което беше извършено на 14 декември в дома им в Лос Анджелис.

В документите е записано, че 78-годишният Роб и 70-годишната Мишел са починали от „множество прободно-порезни рани“, причинени „с нож от друго лице“. Посочено е още, че времето между получаването на нараняванията и смъртта им е било "само минути“.

Според смъртните актове Роб е бил открит първи, около 15:45 ч., а Мишел, която е вписана като „вдовица“, е намерена в 15:46 ч.

Двамата са били кремирани. По-рано беше съобщено, че телата им са били предадени на семейството на 19 декември.

32-годишният им син Ник е арестуван и е с две повдигнати обвинения за предумишлено убийство първа степен във връзка със смъртта на родителите си. Той е задържан без право на гаранция. Ник се е явил за кратко в съда на 17 декември, но все още не е дал показания. Според информация в медиите той е бил лекуван от шизофрения преди убийствата на родителите си.

Роб и Мишел се запознават по време на снимките на филма „Когато Хари срещна Сали“, който той режисира, и се женят през 1989 г. Двамата имат три деца – Ник, Роми и Джейк. Роб осиновява и дъщеря си Трейси по време на първия си брак с Пени Маршал.

Редактор: Станимира Шикова