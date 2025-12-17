В центъра на шокиращата новина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър през уикенда е техният 32-годишен син Ник . Сценаристът беше арестуван, след като 28-годишната му сестра Роми откри родителите им мъртви в дома им с множество прободни рани, съответстващи на нападение с нож. В документите на полицията за Ник е отбелязана „дейност, свързана с банди“, като също така той няма право на парична гаранция. Мотивът за убийствата все още не е разкрит.

Какво обаче е известно за Ник Райнър

Той е роден на 14 септември 1993 г. в Лос Анджелис, Калифорния. Носител е на наградата SAMHSA Voice Awards 2016 за филма Being Charlie.

Ник се е борил с наркотична зависимост и няколко пъти остава без дом, като за първи път се включва в рехабилитационна програма на 15-годишна възраст. В интервю от 2016 година той говори за своята борба през период на „мрачни години“.

„Когато бях там - навън, можех да умра. Всичко е въпрос на късмет. Хвърляш заровете и се надяваш да оцелееш", споделя тогава той.

Неговите преживявания вдъхновяват филма Being Charlie, чиято премиера се състоя по време на Международния филмов фестивал в Торонто през 2015 г. Драмата, на която съсценарист е Ник и е под режисурата на баща му, проследява тийнейджърския син на холивудска звезда, който се бори със зависимост. Филмът получава предимно негативни отзиви, но двамата говорят за важната роля, която е изиграл в живота им.

„Това, което се опитахме да направим, беше да вземем същността на нашия опит и на всичко, през което преминахме, и да го превърнем в драма, и в комедия също“, казва тогава Роб. „Това е художествена измислица, но е почерпена от нашия живот.“ Той определя филма като „интензивен“ и „на моменти труден“, но също така „най-удовлетворяващото творческо преживяване, което съм имал“.

Ник споделя, че лентата не е неговият живот, но пътят на героя отразява неговия в много отношения. „Бях бездомен в Мейн“, каза той. „Бях бездомен в Ню Джърси. Бях бездомен в Тексас. Прекарвал съм нощи на улицата. Прекарвал съм седмици на улицата. Не беше приятно“, споделя синът на Роб Райнър.

Филмът описва трудните отношения между сина и бащата и как влиянието на хората, работещи в системата за рехабилитация, често е създавало повече проблеми. „Ако детето ти преминава през трудни времена, тогава като родител основната ти задача е да направиш така, че да е в безопасност“, казва Роб. Той споделя, че макар бащата във филма да е вдъхновен от него самия, се е надявал да не е „чак толкова голям гадняр“.

„Не се притеснявах особено да включа и някои от лошите неща“, казва Ник за баланса между положителните и отрицателните аспекти на живота си. Роб добавя: „Това ме принуди да виждам по-ясно и да разбирам по-дълбоко през какво е преминал Ник, а мисля, че го принуди и него да види неща, които аз съм преживял по време на този процес. Определено ни сближи.“

На въпроса защо и как е решил да се откаже от хеорина Ник отговаря: „Писна ми да правя това. Аз съм от хубаво семейство. Не би трябвало да съм там - по улиците и в приютите за бездомни и да правя всички тези... неща.“

Роб от своя страна споделя, че е слушал какво говорят експертите, ангажирани с рехабилитацията на Ник, а не се е вслушвал в гласа на сина си. „Когато Ник ни казваше, че не му се получава, ние не го слушахме. Бяхме отчаяни и тъй като хората имаха дипломи на стената си, ние ги слушахме, когато трябваше да слушаме сина си“, казва по-късно режисьорът. Съпругата му Мишел добавя: „Бяхме толкова повлияни от тези хора. Те ни казваха, че е лъжец, че се опитва да ни манипулира. И ние им повярвахме.“

Ник разказва за многото различни рехабилитационни центрове и програми, през които е преминал, без са постигне успех. През 2016 г. той сподели още, че живее на улицата, защото отказва да посещава рехабилитационните центрове, препоръчани от родителите му. „Ако исках да го направя по моя начин и да не участвам в програмите, които ми предлагаха, тогава трябваше да остана бездомен“, казва тогава той.

Роб Райнър споделя по време на премиерата на Being Charlie, че снимките са му донесли много тежки спомени. Той и съпругата му са се чудели "дали се вижда краят и дали ще бъде трагичен" - нещо, което непрекъснато са смятали, че е напълно възможно. Но режисьорът също така разказва, че процесът на създаване на филма е бил терапевтичен, като им е позволил да преодолеят много минали травми и да развият по-близки отношения.

Ник от своя страна коментира, че не е бил особено близък с баща си, когато е бил дете, но по време на създаването на филма е започнал да го разбира повече. На въпроса дали вече е открил своето призвание, той отговаря: „Все още нищо не се е появило, но ще видим". След което добавя, че вече е започнал да пише следващия си проект. Въпреки това, Ник така и не завършва започнатата от него работа.

В интервю Роб споделя, че за децата му е трудно да намерят собствен кариерен път. „Синът ми е на 32 години, а дъщеря ми е на 26. И двамата искат кариера, и двамата са талантливи. Трябва ли да се намеся? Трябва ли да се отдръпна? Те са объркани. Казах им, че след като намерят собствения си път, това няма да има значение.“

Ник подкрепи баща си на премиерата на Spinal Tap II: The End Continues по-рано тази година.

Подробности около смъртта на Роб и Мишел Райнър

След като телата на Роб и Мишел бяха открити от дъщеря им в дома им в Брентвуд, полицията задържа Ник. Това се случва, ден след като той е забелязан да спори с баща си по време на празнично събиране в дома на Конан О'Брайън. Източникът на тази информация обаче не посочва за какво точно е било скарването между двамата. Властите заявиха по-късно, че отговорността за смъртта на двойката е на техния син, но не разкриха подробности.

Полицията съобщи, че делото за двойно убийство ще бъде представено на окръжния прокурор на окръг Лос Анджелис, където ще бъде взето решение какви обвинения да бъдат повдигнати.

► Роб Райнър беше женен за покойната режисьорка Пени Маршал и осинови дъщеря ѝ - 61-годишната Трейси Райнър. Той се запознава с Мишел Сингър на снимачната площадка на „Когато Хари срещна Сали“, а няколко години по-късно се ражда първият им син Джейк.

В интервю през 1998 г., точно преди раждането на дъщеря му Роми, той разсъждава върху родителството, казвайки, че подходът му към отглеждането на деца се променя и чрез преживяванията си със синовете си - Джейк е на шест, а Ник на четири - той „се учи как да бъде родител“.