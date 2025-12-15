Режисьорът и актьор Роб Райнер и съпругата му бяха намерени мъртви в имението им в Калифорния, пише CNN, цитирайки изявление на близък на семейството.

„С дълбока скръб съобщаваме за трагичната кончина на Мишел и Роб Райнер. Съкрушени сме от тази внезапна загуба и молим за лично пространство в този невероятно труден момент“, заяви източникът.

Разследването по случая е поверено на детективи от отдела за грабежи и убийства. Предполага се, че двамата са били намушкани, а член на семейството е разпитван във връзка със случая, пише "Асошиейтед прес".

Роб Райнер и съпругата му бяха съответно на 78 и 68 години.

We don't know if Rob Reiner is dead or not, we ask X to show compassion. You may not have seen eye to eye with him, but no one deserves to be murdered in their home for these simple differences in worldview. pic.twitter.com/UgyOrKksdc — Robert Vincent: Since 1984 (@RobertVincent3) December 15, 2025

Полицейското управление на Лос Анджелис съобщи, че на този етап разследващите не издирват заподозрени и разследването все още е в най-ранната си фаза. „Ще се опитаме да разговаряме с всеки член на семейството, до когото имаме достъп, за да установим фактите по това разследване“, добави той.

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас определи смъртта на Роб Райнер като „съкрушителна загуба за нашия град и страната“. „Приносът на Роб Райнер отеква в цялото американско общество и чрез творческата си дейност и своята активна позиция в борбата за социална и икономическа справедливост той е подобрил живота на безброй хора“, заяви Бас.

„Познавах Роб и изпитвах огромно уважение към него“, каза още тя, като посочи ангажираността на семейство Райнер с каузи като ранното детско развитие и равноправието в брака.

Джеймс Уудс, който игра в режисирания от Райнер филм „Призраците на Мисисипи“, сподели, че скърби за загубата на своя добър приятел. „Политическите различия никога не са стояли на пътя на нашата любов и взаимно уважение“, написа той в X.

Актьорът Джереми Лондон сподели в социалната мрежа, че смъртта на Райнер „ще остави дупка в Холивуд, която никога няма да може да бъде запълнена“.

„Само любов за теб“, написа комикът и актьор Джордж Уолъс в X, публикувайки снимка на себе си и Райнер.

Актьорът и продуцент Илайджа Ууд заяви в пост в X, че е „ужасен да научи за смъртта“ на Райнер и неговата „прекрасна съпруга“ Мишел.

Шон Оно Ленън, син на Джон Ленън и Йоко Оно, нарече Райнер „един от най‑великите за всички времена“ в публикация в X.

„Абсолютно съм шокирана и ужасена да науча за Роб Райнер и съпругата му Мишел“, написа актрисата и комик Роузан Бар в X. „Това е трагедия. Моля се за бърза справедливост. Съчувствия към тяхното семейство и деца".

Райнър е играл в телевизионни сериали и е носител две награди „Еми". Той е режисьор на няколко филма, сред които "Когато Хари срещна Сали" и "Доблестни мъже". Райнър е играл и във филми като "Вълкът от Уол Стрийт" и "Безсъници в Сиатъл".

