Светът отдава почит на легендарния актьор и режисьор Робърд Редфорд, който почина във вторник на 89-годишна възраст.

Паметта на Великия Гетсби на киното и неговото великолепно творчество, оставило траен отпечатък в историята на седмото изкуство, беше почетена от много световноизвестни личности, общественици и политици.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

♦ Сред първите, които изразиха своята признателност към Редфорд беше Vouge. Изданието публикува серия от снимки, показващи изключително стилната визия на легендата.

"Редфорд остави незаличим отпечатък върху американското кино. И докато класическото кино е осигурило на света своя дял от икони в облеклото, Редфорд заемаше специална ниша", написаха от модното списание.

♦ Робърт Редфорд е създател на фестивала за независимо кино "Сънданс". В официално изявление фондация "Сънданс" сподели:

"Ще ни липсва неговата щедрост и любов към творческия процес. Дълбоко сме натъжени от загубата на нашия основател и приятел Робърт Редфорд. Визията на Боб за пространство и платформа за независими гласове даде старт на движение, което повече от четири десетилетия по-късно вдъхнови поколения творци и предефинира киното в САЩ и по света.

Освен огромния му принос към културата, ще ни липсват неговата щедрост, яснота на целите, любопитство, бунтарски дух и любов към творческия процес. За нас е чест да бъдем сред пазителите на неговото забележително наследство, което ще продължи да ръководи Института завинаги."

♦ Легендата на американското кино Мерил Стрийп също отдаде почит на Редфорд.

„Един от великите си отиде. Почивай в мир, скъп мой приятелю“, каза Стрийп пред АФП.

♦ Друг велик актьор - Морган Фрийман, написа:

"Има определени хора, с които си допадате. След като работихме с Робърт Редфорд по „Брубейкър“ през 1980 г., веднага станахме приятели. Да работим отново с него в „Недовършен живот“ беше сбъдната мечта. Почивай в мир, приятелю."

♦ Леонардо ди Каприо определи Редфорд като "актьор, активист, страстен еколог и защитник на изкуствата. Неговата непоколебима отдаденост на опазването на нашата планета и вдъхновяването на промяна съответстваше на огромния му талант. Неговото въздействие ще трае за поколения напред."

Ди Каприо е от световноизвестните лица от шоубизнеса, който развива активна благотворителна дейност за опазване на природата.

♦ Деми Мур, с която Редфорд участва в "Неприлично предложение", сподели видео с кинолегендата и написа:

"Светът загуби невероятен актьор, режисьор, съпруг, баща, приятел… Наследството на Робърт ще живее вечно по толкова много начини и аз ще нося многото спомени, които споделяме, близо до сърцето си. Какво бих направила само за още един танц."

А Мишел Пфайфър, която партнира на легендада във филма "Поверително и лично" написа "Ще се срещнем отново, приятелю", споделяйки кадър от лентата.

♦ Актрисата Рита Уилсън написа в Instagram: "Робърд Редфорд, твоето изкуство издържа проверката на времето. Твоята любов към младите режисьори и творци ни даде филмовия фестивал „Сънданс“. Ти ни показа колко е важна природата. Ние успяхме да видим твоето изкуство зад камерата - като режисьор. Винаги ще те помним. И ще ни липсваш. Нека паметта ти бъде вечна."

♦ Стивън Кинг описа Редфорд като „част от един нов и вълнуващ Холивуд през 70-те и 80-те години“, добавяйки: „Трудно е да се повярва, че е бил на 89 години.“

♦ Друга легенда в киното и обществен активист Джейн Фонда каза пред IndieWire: „Тази сутрин бях разтърсена, когато прочетох, че Боб го няма. Не мога да спра да плача. Той означаваше много за мен и беше прекрасен човек във всяко едно отношение. Той представляваше Америка, за която трябва да продължим да се борим.“

♦ Роузи О'Донъл публикува снимка на Редфорд и партньорката му в The Way We Were Барбра Стрейзънд в Instagram с надпис: „О, Хъбъл – никога няма да бъдем същите – лека нощ, Боб – какво наследство.“

♦ Номинираният за „Оскар“ Колман Доминго благодари на Редфорд за огромното влияние, което е оказал, като написа още: „С любов и възхищение. Благодаря ви, г-н Редфорд."

♦ Режисьорът на "Красив ум" Рон Хауърд написа: „Почивай в мир и благодаря на Робърт Редфорд - изключително влиятелна фигура в културата, за творческите избори, които направи като актьор, продуцент, режисьор, както и за филмовия фестивал "Сънданс", който даде тласък на движението за независимо кино в Америка.“ Той добави: „Артистичен фактор, който промени играта.“

♦ Легендата от „Стар Трек“ Уилям Шатнър ​​изрази съболезнованията си на семейството на Редфорд.

♦ Актьорът Адам Скот публикува снимка на Редфорд с друга легенда - Пол Нюман, от филма „Буч Касиди и Сънданс Кид”.

♦ "Винаги съм се възхищавал на Робърт Редфорд, не само заради легендарната му кариера като актьор и режисьор, но и заради това, което последва. Той отстояваше прогресивни ценности като опазването на околната среда и достъпа до изкуства, като същевременно създаваше възможности за нови поколения активисти и режисьори. Истинска американска икона", написа Хилъри Клинтън.

♦ Реакция дойде и от Белия дом.

„Имаше години, в които нямаше по-добър от Робърт Редфорд“, каза президентът Доналд Тръмп пред журналисти, докато напускаше Белия дом. „Мисля, че беше велик“, добави той.

♦ Марли Матлин сподели:. „Нашият филм, CODA, привлече вниманието на всички заради „Сънданс“. А „Сънданс“ се случи благодарение на Робърт Редфорд. Един гений си отиде. Почивай в мир, Робърт.“

Our film, CODA, came to the attention of everyone because of Sundance. And Sundance happened because of Robert Redford. A genius has passed. RIP Robert. pic.twitter.com/nwttVD1GvL — Marlee Matlin (@MarleeMatlin) September 16, 2025

♦ Актьорът Колман Доминго написа в X: „С любов и възхищение. Благодаря Ви, г-н Редфорд, за Вашето непреходно въздействие. Ще се усеща поколения наред.“

With love and admiration. Thank you Mr. Redford for your everlasting impact. Will be felt for generations. R.I.P. pic.twitter.com/j5kDEdlZi1 — Colman Domingo (@colmandomingo) September 16, 2025

♦ Режисьорът на „Супермен“ Джеймс Гън нарече Редфорд „Филмовата звезда“, добавяйки: „Израснах с неговите филми: тихите му, непринудени изпълнения и винаги присъстващата грация. Той ще ни липсва много.“

I grew up with his movies: his quiet, unforced performances and ever-present grace. He was THE movie star, and will be greatly missed. Rest in Peace, Robert. If you want to watch a Redford movie that isn't the Sting or Butch Cassidy, here are ten I love:

Three Days of the Condor… pic.twitter.com/ZrkZffzRH3 — James Gunn (@JamesGunn) September 16, 2025

♦ Бен Стилър написа кратко, но много силно послание:

"Няма актьор, който да е по-голяма икона."

No actor more iconic. pic.twitter.com/2jarEnRcTF — Ben Stiller (@BenStiller) September 16, 2025

♦ Линкълн център също отправи своя трибют.

❤️ Rest in peace to Robert Redford (1936-2025), a true icon of the silver screen, a tireless champion of up-and-coming film artists, and Film at Lincoln Center’s 42nd Chaplin Award Gala recipient in 2015. pic.twitter.com/AxkAisVdRu — Film at Lincoln Center (@FilmLinc) September 16, 2025

♦ Звездата от "Зоро" Антонио Бандерас написа:

"Робърт Редфорд ни напуска, икона в киното във всеки смисъл. Актьор, режисьор, продуцент и основател на фестивала "Сънданс". Талантът му ще продължи да ни вълнува завинаги, греещ през кадрите и в паметта ни."

♦ Итън Хоук сподели обща снимка със звездата, а към нея написа:

"Робърт Редфорд, нашият най-голям защитник на независимото кино, безмилостен защитник на автентичното разказване на истории и страстен еколог. Наследството на Робърт остава вкоренено в нашата култура, трансформирано от неговото изкуство, активизъм и основаването на Института Сънданс и Филмовия фестивал."

♦ Актрисата от "Южнячки" Октавия Спенсър също посвети пост на актьора.

"Днес загубихме легенда. РобъртРедфорд не беше просто екранен идол. Той беше разказвач на истории, визионер и някой, на когото дълбоко се възхищавах, както много от нас. Благодарна съм, че имах възможността да стана свидетел на неговата магия от първа ръка. Той беше толкова важен глас в оформянето на перспективите на безброй млади режисьори. Чрез "Сънданс" той изравни условията за нови гласове, за да бъдат чути. Нашата индустрия е променена завинаги благодарение на него и благодарение на режисьорите, които "Сънданс" е отгледал. Визионери като Райън Куглър, Кари Фукунага, Рейналдо Маркъс Грийн, Радха Бланк и много други.

От Бъч Касиди до Сънданс, той съчетаваше изкуство и активизъм по начин, който малцина успяват. Неговата тиха сила ще живее във всеки кадър, който е режисирал, всеки фестивал, който е подкрепял, и всеки артист, който е насърчавал.

Почивай в мир, г-н Редфорд. Вашата история ни промени и вашето наследство ще продължи да вдъхновява."

♦ Роб Лоу определи Редфорд като свой любим актьор:

"Творчеството на Робърт Редфорд никога не може да бъде сравнявано. "Сънданс Кид“ показа на света силата на майсторството, нюанса, вкуса, достойнството и електрическата харизма. Благодаря ви, господине. Вие бяхте моят любимец."

♦ Топмоделът Карла Бруни - съпруга на бившия френски президент Никола Саркози също отдаде почит.

♦ Братята Русо, режисьори на "Отмъстителите" на "Марвел", които работят заедно с Редфорд по филма "Отмъстителите: Краят" - последната кинороля на звездата, споделиха:

"Дълбоко сме натъжени от смъртта на несравнимия Робърт Редфорд - истинска легенда, чиято актьорска игра и режисура ни вдъхновяваха през цялата ни кариера. Неговото наследство ще живее чрез неговите изключителни филми, невероятните му изпълнения, неуморния му активизъм и дълбокото влияние, което "Сънданс" оказа върху траекторията на индустрията и живота на хиляди режисьори. Много малко хора са повлияли на съвременното разказване на истории толкова значително, колкото Робърт... и ние сме дълбоко благодарни за времето, което прекарахме с него.

♦ Джош Бролин сподели:" Веднъж се явявах на прослушване при него. Не получих ролята, но си прекарах страхотно с него. Той беше там и ми разказа много страхотни истории ... Неговият живот е живот, който трябва да се празнува. Кариерата идва и си отива. Но за тези, които променяш... има онзи диамант, който никога не се разлага. Почивай в мир."

♦ Джейми Лий Къртис написа с големи букви: "ЖИВОТ! СЕМЕЙСТВО • ИЗКУСТВО • ТРАНСФОРМАЦИЯ • ЗАСТЪПНИЧЕСТВО • ТВОРЕНИЕ • НАСЛЕДСТВО

Благодаря ти, Робърт Редфорд."

♦ Марк Ръфало сподели писмо, което е написал до Редфорд, но не е успял да му го предаде.

♦ Едуард Нортън сподели в Instagram силно емоционални думи за своя идол: "Редфорд. Трябва да спра, за да отпразнувам и да благодаря на този човек като артист и добър човек. Трудно е да се оцени вдъхновението, което той ми даде в толкова много измерения и в толкова много фази от живота ... Много преди да се запозная с Орсън Уелс, Редфорд беше ОСНОВНАТА Северна звезда, водеща на актьори, които се стремяха да режисират. А след това създаде "Сънданс". Той буквално роди съвременното американско независимо кино, даде люлка и детска градина, а децата на този форум станаха много от най-добрите режисьори на моето поколение ... И на всичкото отгоре той започна да говори за опазването на околната среда, преди да е станало обичайно или готино да се прави това. Лобираше за това, използваше звездната си мощ и призоваваше хората да се грижат. Всеки в нашата индустрия, който е поел тази кауза, ще ви каже, че той ги е вдъхновил. Всички ние се вливаме в неговия поток по толкова много положителни начини. Ако сте фен на съвременни филми и актьори... по дяволите, ако ви е грижа за тази страна... и не разбирате напълно защо толкова много от нас го ценят толкова високо... моля, гледайте тези филми и прочетете малко за нещата, които той направи, за да направи света по-добър, така че вълните му никога да не стигнат до брега. Редфорд завинаги."

♦ Джулиан Мур написа:

"Той беше първата филмова звезда, която някога съм обичал. Сестра ми ми изпрати тази снимка тази сутрин от Sundance - беше ми много трудно да се държа нормално в негово присъствие. RIP Робърт Редфорд. Ще ни липсваш на всички."

♦ Самюъл Л. Джаксън написа: "Беше сбъдната мечта да работя на екрана с г-н Редфорд. Понякога героите ти не разочароват и наистина са толкова велики, колкото си си ги представял."

Двамата участват заедно във филма на "Марвел" "Завръщането на първия отмъстител".

► Редфорд е носител на много отличия, сред които почетен "Оскар" през 2002 г., две награди "Златен глобус", наградата БАФТА, наградата „Сесил Б. Демил“ през 1994 г., наградата за цялостен принос на Гилдията на актьорите през 1996 г., почетната награда на Академията през 2002 г., отличието на Център „Кенеди“ през 2005 г., Президентския медал за свобода през 2016 г. и почетната награда „Сезар“ през 2019 г. През 2014 г. списание „ Тайм “ го обявяви за една от 100-те най-влиятелни личности в света.

Утре в 21 часа гледайте култовия филм "Последният замък" с Робърт Редфорд само по Кино NOVA