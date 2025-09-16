Почина легендата в киното Робърт Редфорд. Той беше на 89 години, предаде Sky news.

В изявление неговият представител заяви, че той е починал по-рано днес в дома си в Сънданс в планините на Юта - „мястото, което е обичал, заобиколен от тези, които е обичал“.

„Той ще ни липсва много“, пише в изявлението.

Легендарният актьор, режисьор и продуцент Робърт Редфорд ще остане в историята като един от най-влиятелните американски артисти на ХХ век.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Роден е на 18 август 1936 г. в Санта Моника, Калифорния. Израснал е в Лос Анджелис, а в младежките си години мечтаел да стане художник. След кратък престой в Европа се насочва към актьорството и учи в American Academy of Dramatic Arts в Ню Йорк.

Снимка: Getty Images

Първите си изяви прави на Броудуей, а в киното пробива с филми като "Боси в парка" (1967). Световна слава получава с Бъч Касиди и Сънданс Кид (1969) редом до Пол Нюман, а по-късно с "Ужилването" (1973), "Каквито бяхме" (1973), "Великият Гетсби" (1974) и "Цялото президентско войнство" (1976).

Като режисьор дебютира с "Обикновени хора" (1980), който печели четири награди "Оскар", включително за най-добър филм и за режисура. В следващите десетилетия продължава да работи както като актьор, така и като режисьор и продуцент.

През 1981 г. основава Sundance Institute и фестивала Sundance – сцена, дала път на независимото кино по целия свят. Наред с артистичната си кариера, Редфорд е активен екологичен и социален активист.

Снимка: Getty Images

Редфорд се завръща на екран няколко години по-късно. Той участва в ленти като The Milagro Beanfield War (1988). Легендата печели приза на критиците и феновете през 1992 г. с филма с Брад Пит A River Runs Through It (1992), а през 1994 г. с „Куиз шоу“ (1994), който му носи поредната номинация за най-добър режисьор.

♦ Редфорд е носител на много отличия, сред които почетен "Оскар" през 2002 г., две награди "Златен глобус", наградата БАФТА, наградата „Сесил Б. Демил“ през 1994 г., наградата за цялостен принос на Гилдията на актьорите през 1996 г., почетната награда на Академията през 2002 г., отличието на Център „Кенеди“ през 2005 г., Президентския медал за свобода през 2016 г. и почетната награда „Сезар“ през 2019 г. През 2014 г. списание „ Тайм “ го обявява за една от 100-те най-влиятелни личности в света.

Два пъти женен и баща на четири деца, той остава символ на харизма, талант и ангажираност. За мнозина Робърт Редфорд олицетворява златната епоха на Холивуд, но и новите пътища на модерното кино.

Редактор: Цветина Петрова