Снимка: gettyimages
Той е изиграл близо 300 роли в холивудското и европейското кино
Почина легендарният германски актьор Удо Киер. Той е изиграл близо 300 роли в холивудското и европейското кино, включително множество филми на Райнер Вернер Фасбиндер, Гус ван Сант и Ларс фон Триер. Киер си отиде на 81-годишна възраст.
Актьорът е починал в болница в Палм Спрингс, Калифорния. Не се посочва причина за смъртта.
UDO KIER: giant of queer cinema and arguably (barely) the greatest character actor in the history of film. Warhol, Von Trier, Argento, Jancsó, Fassbinder, Van Sant, Sonnenfeld, Wenders, Tarantino, Lynch, Herzog, Maddin, Zahler, Alverson, Filho, Kosinski. 275 credits. Legend. RIP. pic.twitter.com/tb4v2vXoGX— Sean (THE PODCAST PANTHEON IN STORES NOW) Malin (@cinemalins) November 24, 2025
Известен с пронизващия си поглед, той е участвал в редица филми, телевизионни предавания, музикални видеоклипове и дори видеоигри. „Харесвам филмите на ужасите, защото ако играеш малки или гостуващи роли във филми, е по-добре да си зъл и да плашиш хората, отколкото да си човекът, който работи в пощата и се прибира при жена си и децата си. Публиката ще те запомни повече“, казва Киер.
Редактор: Цветина Петкова
Udo Kier, the German actor and cult icon who collaborated with everyone from Andy Warhol to Lars von Trier to Madonna, died on Sunday morning, according to his partner, artist Delbert McBride. He was 81. 🖤 #UdoKier pic.twitter.com/u22Dkds87e— . (@djcooky78) November 24, 2025
Последвайте ни